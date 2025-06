David Beckham wurde kürzlich zum Ritter geschlagen. Davon lässt er sich aber nicht beirren und macht sich in seinem Garten trotzdem noch die Hände schmutzig. Dabei bringt er Ehefrau Victoria Beckham mit seiner Rüebli-Ernte ganz schön zum Lachen.

Darum gehts David Beckhams enttäuschende Karotten-Ernte sorgt für Lacher bei Victoria Beckham

Beckham zeigt Humor trotz gespaltener Wurzel und kleiner Rüebli-Ausbeute

«Peinlich» und «enttäuschend» – das sind Adjektive, mit denen Victoria Beckham (51) das Rüebli ihres Ehemannes Sir David Beckham (50) kürzlich beschrieb.

Aber nein, Victoria Beckham spricht nicht vom besten Stück des Ex-Fussballers, sondern tatsächlich von seiner Karotten-Ausbeute. Beckham, der kürzlich zum Ritter geschlagen wurde, ist leidenschaftlicher Hobby-Gärtner und pflanzte dieses Jahr auch das orangefarbene Wurzelgemüse an.

Bittere Enttäuschung bei der Enthüllung der Ernte

In einem Video auf Instagram sollte der grosse Moment, in dem er das erste Rüebli aus der Erde zieht, feierlich festgehalten werden. «Darauf habe ich lange gewartet», verrät der vierfache Vater, während er zärtlich mit der Hand über die Erde streicht und ein Rüebli etwas freilegt mit dem Ziel, dieses gleich zu ernten. «Ich bin ganz aufgeregt!» – «Okay, lass es uns sehen», antwortet Victoria Beckham.

Doch statt einer imposanten Rübe zieht Beckham nur ein kleines Rüebli aus dem Boden. Die Ernte ist nicht nur klein, sondern auch krumm und gespalten.

In dem Moment können sich die Beckhams nicht mehr zurückhalten und brechen in lautes Gelächter aus. «Das ist so enttäuschend!», lacht Victoria Beckham, während ihr Mann sichtlich verwirrt ist. «Was ist denn da passiert?», fragt er, woraufhin seine Frau aber nur antwortet: «Das ist peinlich.»

Beckham nimmts mit Humor – und die Fans auch

Zu dem Video schreibt David Beckham: «Aufregender Tag heute in meinem Gemüsegarten. Karotten! Allerdings nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber immerhin brachte es Lady Beckham zum Lachen. Tut mir leid wegen meines Rüebli.»

Die Fans in den Kommentaren sprechen David Beckham gut zu und sagen, dass das bei natürlich gezogenem Gemüse passieren könne. Der eine oder andere Fan kann sich einen Kommentar nicht verkneifen, und so liest man auch Sprüche wie: «Sogar das Rüebli macht für David Beckham die Beine breit» sind zu lesen.

Man soll den Wert einer Sache aber ja bekanntlich nicht nach dem Aussehen beurteilen, und so kochten die Beckhams am Abend mit dem gezeigten Rüebli und weiterer Ernte ein feines Znacht. «Von der Farm auf den Teller», wie David Beckham betont.

