Seit Wochen beherrschen Gerüchte über einen Familienstreit bei den Beckhams nicht nur die Schlagzeilen in Grossbritannien. Nun gibt es aber einen Lichtblick für das Familienoberhaupt David (50): Er wird gemäss Medienberichten zum Ritter geschlagen.

Laut einem Artikel der britischen «Sun» wird die Fussball-Legende in einer Auflistung der Ehrengäste der Geburtstagsparade von King Charles III. (76) als «Sir David Beckham» aufgeführt, seine Frau Victoria (51) als Lady Beckham. Der Ritterschlag fehlt David Beckham bislang noch, also müsste er vor dem 14. Juni 2025 zum Ritter geschlagen werden. Dann findet «Trooping the Colour», die offizielle Geburtstagsparade für den König, statt.

Familienzwist wegen Beziehung von Sohn Romeo

Der Gatte des Ex-Spice-Girls und heutigen Modedesignerin Victoria Beckham wurde schon 2011 für die Ritterehre nominiert, nachdem er erfolgreich die Bewerbung Londons um die Olympischen Sommerspiele 2012 unterstützt hatte. Allerdings war er damals in einen Steuerskandal verwickelt, sodass es schliesslich nicht zum Ritterschlag kam. Bereits 2003 bekam der ehemalige Captain der britischen Fussballnationalmannschaft den Orden des britischen Empire.

Die Nachricht des Ritterschlags kommt in einer für die Familie Beckham turbulenten Zeit. Hartnäckig halten sich Gerüchte über einen erbitterten Familienstreit. Im Mittelpunkt steht die laut «Daily Mail» gescheiterte Beziehung von Romeo Beckham (22) mit Kim Turnbull (26).

Brooklyn war nicht an Papas Geburtstag

Während Papa David und Mama Victoria der Liebe ihres zweitältesten Sohnes positiv gegenüberstanden, sei sie Brooklyn Beckham ein Dorn im Auge gewesen. Grund: Kim Turnbull soll gemäss «TMZ» früher mit Brooklyn Beckham um die Häuser gezogen sein. Er vermutet, dass sie ihren Bruder nur zum eigenen Vorteil datete. Dieser Zwist soll so weit geführt haben, dass die in Los Angeles wohnhaften Brooklyn Beckham und Nicola Peltz (30) nicht mehr mit dem Rest der Familie sprachen und auch den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von David Beckham in London nicht beiwohnten.

Für einen Knatsch spricht auch ein weiterer Hinweis, den Brooklyn Beckhams Tattoos liefern. Im Interview mit der deutschen Ausgabe von «Glamour» sagte er zwar zu den Schlagzeilen: «Es wird immer Leute geben, die reden. Wichtig ist nur, dass wir zusammen glücklich sind.» Allerdings werfen Oben-ohne-Bilder von Brooklyn Beckham Fragen auf: Während auf seiner Brust früher die Worte «Mama’s Boy», also «Mamas Junge», prangten, ist die Widmung für Victoria Beckham nun mit einem grösseren Tattoo überdeckt. Familienharmonie sieht anders aus.

Der kommende Ritterschlag scheint für Mama und Papa Beckham eine willkommene Ablenkung vom restlichen Geschehen zu werden.