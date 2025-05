Vergangenen Freitag wurde David Beckham 50 Jahre alt. Seinen Ehrentag feierte er über mehrere Tage hinweg. In London kam es zum krönenden Abschluss. Beckham feierte so ausgelassen, dass am Ende sogar die Polizei anrücken musste.

50 Jahre David Beckham! Das muss gefeiert werden – fand auch die Familie des ehemaligen Fussballstars, und so begann man schon Anfang April mit den ersten Feierlichkeiten.

Am Wochenende kam es dann zum grossen Finale von Beckhams Geburtstag. Mit Freunden und Familie wurde zunächst auf dem Anwesen in Cotswolds im Südwesten Englands angestossen, bevor es dann für einen Tag nach Frankreich ging. Dort befindet sich nämlich David Beckhams liebstes Weingut.

Party endet mit Polizeieinsatz

Am Samstag kam es dann zur grossen Finalparty mit Freunden wie Tom Cruise (62), Eva Longoria (50), Gordon Ramsay (58) und einigen von Beckhams früheren Teamkollegen. Gefeiert wurde im schicken Restaurant Core by Clare Smyth in Kensington. Und bei so einer illustren Runde kann es schon mal spät und vor allem laut werden. Wie die «Daily Mail» berichtet, zog sich David Beckhams Feier bis in die frühen Morgenstunden. Sehr zum Missfallen der Nachbarn. Als es um 3.35 Uhr immer noch laut aus dem Restaurant herausschallte, wurde es manchen Anwohnern zu viel, und sie riefen die Polizei.

Als die Beamten eintrafen und die Partygesellschaft auf die Lärmbeschwerde aufmerksam machte, soll die Musik sofort abgestellt worden sein. Vor der Eskalation war aber noch feierlich für den Superstar gesungen worden – worüber er sichtlich berührt war. Was er sich beim Kerzenauspusten gewünscht hat, ist nicht überliefert.

Rührende Bilder und Worte von Victoria Beckham

Auf Instagram teilte vor allem David Beckhams Ehefrau Victoria Beckham (51) viele Eindrücke der Feierlichkeiten. «Besondere Erinnerungen mit Freunden und Familie kreieren. Wir lieben dich alle», schreibt die Designerin unter anderem zu den Bildern, auf denen sie sich mit ihrem Göttergatten und den gemeinsamen Kindern Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) zeigt. Auffällig und sicherlich ein Wermutstropfen: Der älteste Beckham-Spross Brooklyn Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) fehlten beim Geburtstag des einstigen Fussballstars. Grund dafür soll das angeknackste Verhältnis zwischen den Brüdern Brooklyn und Romeo Beckham sein.

Auch ein Video mit einem Rückblick auf Beckhams Leben postete seine Ehefrau und schrieb dazu rührend: «Wenn ich dieses Video anschaue, denke ich ‹Wow … wie glücklich ich doch bin!!!› Du bist alles, was ich mir jemals hätte erträumen können – und mehr. Ich liebe dich und unsere wunderschöne Familie über alles. Du vervollständigst mich.»

Und zu einem weiteren Clip schreibt sie: «Mein bester Freund, mein Seelenverwandter und Tanzpartner fürs Leben.»