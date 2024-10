Ein neues Objekt fürs Immobilien-Portfolio: Die Beckhams haben sich in Miami ein neues Anwesen gekauft – und zwar in bar. Foto: DUKAS 1/5

Die Beckhams sind reich – so reich, dass sie ihre neue 63-Millionen-Franken-Villa in Miami im US-Bundesstaat Florida bar bezahlt haben. Wie «Sun» berichtet, brauchte das britische Paar für den Kauf des Anwesens keinen Kredit. Die Kaufurkunde wurde am 3. Oktober unterzeichnet.

Das luxuriöse Anwesen mit Blick auf die Biscayne Bay verfügt über einen 38 Meter langen Pool, eine Profiküche und einen Kinoraum. Ein Insider erklärte gegenüber der «Sun»: «David und Victoria sind zwar wohlhabend, aber ein 55,6-Millionen-Pfund-Haus bar zu kaufen, ist beeindruckend.»

Lange nicht das erste Luxus-Anwesen

Das Promi-Paar besitzt bereits ein beachtliches Immobilienportfolio. Neben einer weiteren 20 Millionen Franken teuren Wohnung in Miami, die sie 2020 erwarben, gehört ihnen ein Stadthaus im Londoner Holland Park im Wert von 35 Millionen Franken. Zudem besitzen sie eine umgebaute Scheune in den britischen Cotswolds für rund 14 Millionen Franken.

Das Vermögen der Beckhams wurde Anfang des Jahres auf über rund 507 Millionen Pfund geschätzt. David Beckham verdient sein durch Markenpartnerschaften und Lizenzverträge, während Victorias Modeunternehmen steigende Gewinne verzeichnet. David gründete 2018 den Fussballclub Inter Miami CF, der mit Starspieler Lionel Messi (37) inzwischen auf 904 Millionen Franken geschätzt wird.

«Ergebnis harter Arbeit»

Die neue Villa in Miami soll der Traum des Paares sein. Der Insider fügte hinzu: «Sie lieben es und möchten so viel Zeit wie möglich dort verbringen. Es ist ihr Traumobjekt und das Ergebnis all ihrer harten Arbeit.»

Die Beckhams planen offenbar, mehr Zeit in Miami zu verbringen, ohne jedoch ihre anderen Immobilien aufzugeben. Mit ihren vier Kindern Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13) geniessen sie weiterhin auch ihr Landleben in den Cotswolds.