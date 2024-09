Sie ist das Nesthäkchen der Familie. Doch nun strahlt Harper Beckham an der Show ihrer Mutter Victoria so glamourös wie noch nie.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Harper Beckham, die 13-jährige Tochter von David (49) und Victoria Beckham (50), verzauberte ganz Paris bei der Fashionshow ihrer Mutter. In einem schicken rosafarbenen Satinkleid begleitete sie ihren Vater und ihre älteren Brüder Romeo (22) und Cruz (19) zur Veranstaltung auf der angesagten Fashion Week in Paris.

Mit dem strahlenden Auftritt des jüngsten Beckham-Sprosses scheint Harper Beckham langsam aber sicher in die Fussstapfen von Mama Victoria zu treten und verabschiedet sich langsam aber sicher vom Kindsein – zumindest in der Öffentlichkeit. Als sie mit ihrer ganzen Familie in der ersten Reihe der Victoria-Beckham-Fashionshow sass, stahl sie ihrer berühmten Mutter beinahe die Show.

Paris ist ein wahres Beckham-Fest der Liebe

Romeo brachte seine Freundin, die deutsch-brasilianische Sängerin Jackie Apostel (17), mit. Auch der älteste Beckham-Sohn Brooklyn (25) erschien mit seiner Frau, der Schauspielerin Nicola Peltz (29). Die beiden kamen im stylishen Partner-Look mit weissen Hemden und Smoking-Fliegen.

Doch die Prominenz sass nicht nur am Laufsteg, sie schwebte auch darüber. Unter anderem überraschte Supermodel Gigi Hadid an der Beckham-Show. Die Pariser Fashion Week lockt noch bis zum 1. Oktober zahlreiche erfolgreiche Designer an, um ihre neuesten Kollektionen in der Stadt der Liebe zu präsentieren.