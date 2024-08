Brooklyn Beckham meldet sich mit Spital-Foto

1/5 Brooklyn Beckham liegt aktuell im Spital.

Brooklyn Beckham (25), der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), hat sich mit einem Krankenhaus-Selfie bei seinen Fans gemeldet. Auf dem Schwarz-Weiss-Foto ist er in einem Patientenhemd und mit umgedrehter Cap auf dem Kopf im Bett zu sehen, mit seiner rechten Hand zeigt er ein Peace-Zeichen in die Kamera. «Habe mir die Schulter gebrochen, aber alles ist gut, weil ich Nicola habe, die sich um mich kümmert. Liebe dich, Baby», schreibt er zu dem Bild und seiner liebevollen Widmung an Ehefrau Nicola Peltz Beckham (29).

Er fehlt im Familienurlaub

Details zu seiner Verletzung und wie es zu dem Schulterbruch kam, gab Beckham nicht bekannt. In seinen Instagram-Storys veröffentlichte er zuvor mehrere Clips und Fotos, die ihn und seine Ehefrau laut «People» beim Essen in einem japanischen Restaurant in New York City zeigen. Das Paar blieb dem Familienurlaub bisher fern, den David Beckham und Ehefrau Victoria derzeit mit ihren anderen Kindern Romeo (21), Cruz (19) und Harper (13) in Italien verbringen.

«Lustiger Familiensommer», schrieb David Beckham in einem Instagram-Post, den er am vergangenen Donnerstag (2. August) mit seinen Followern teilte. In der Bilderreihe ist die Familie unter anderem auf einer Jacht und in einem Restaurant zu sehen. «Wir vermissen dich, Bust & Nicola», fügte er über Sohn Brooklyn und dessen Ehefrau hinzu. «Ich liebe diese Momente der Erinnerungen, ich liebe euch alle.»

Auch Victoria Beckham teilte Urlaubsfotos und gab an, das Paar im Urlaub zu vermissen. «Zudem kommentierte sie: »Happy Sommer! Erinnerungen schaffen und besondere Momente teilen. Ich liebe euch alle so sehr!»

Die Verletzung ihres Sohns fällt für Brooklyn in eine turbulente Zeit, die er mit seiner Ehefrau derzeit durchstehen muss. Vergangene Woche reichte Nicola Peltz Beckham eine Klage ein. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen den Hundefriseur ihres verstorbenen Chihuahuas. Dieser behandelte die Hündin von ihr und Ehemann Brooklyn offenbar kurz vor ihrem Tod im Juni. Zwei Stunden nach der Behandlung sei sie an ihren «Verletzungen und ernstem Zustand» verstorben. Wie «TMZ» berichtet, soll Peltz Beckham Schadensersatz und Strafschadensersatz fordern.

Brooklyn Beckham und seine Ehefrau sind seit April 2022 verheiratet. Im Juli 2020 hatten sie sich verlobt. Seit Januar 2020 sind die beiden offiziell ein Paar.