Gerüchte, dass sie sich daten, gibt es schon länger. An der Paris Fashion Week machte Cruz Beckham seine Liebe zu Musikerin Jackie Apostel nun öffentlich. Seine Ex-Freundinnen werfen ihm derweil Untreue vor.

Kurz zusammengefasst Cruz Beckham hat eine neue Freundin, Jackie Apostel

Jackie Apostel ist eine deutsch-brasilianische Musikerin

Jackie Apostel ist zehn Jahre älter als Cruz Beckham

Erster gemeinsamer Auftritt: Cruz Beckham und Jackie Apostel spazieren durch Paris. Foto: GC Images 1/6

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der jüngste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) hat eine neue Freundin. Und diese brachte Cruz Beckham (19) dann auch gleich medienwirksam mit zu einer Show seiner Mutter an der Paris Fashion Week. Die Rede ist von der deutsch-brasilianischen Musikerin Jackie Apostel (28). Zu den Fotos, die sie neben der Beckham-Familie in der ersten Reihe der Fashionshow zeigt, schrieben verschiedene Medien zuerst, sie sei 18 Jahre alt. Doch dann fand das Magazin «Hello!» heraus, dass Jackie Apostel bereits 28 Jahre alt und damit knapp zehn Jahre älter als Cruz Beckham ist.

Dieser Altersunterschied verleitet Menschen aus der Internet-Gemeinschaft fast schon standesgemäss zu bösen Kommentaren. «Jackie sieht aus wie die Mutter von Cruz», ist zu lesen. Und damit meinen die Verfasser nicht, dass Jackie Apostel aussieht wie Victoria Beckham, sondern, dass sie seine leibliche Mutter sein könnte. Was natürlich Blödsinn ist – dafür hätte sie Cruz Beckham mit neun Jahren gebären müssen.

Ex-Freundinnen sind gar nicht happy

Wer mehr über Cruz Beckham weiss und darum auch mehr über ihn zu erzählen hat, ist seine Ex-Freundin, die norwegische Musikerin Bby Ivy (21), mit der der Beckham-Spross vorher zusammen war. Oder nach ihrem Empfinden immer noch sein sollte. Auf Tiktok postete sie ein Video, in dem sie sich küssen, während er ihr auf der Gitarre vorspielt. Dazu schrieb sie: «So waren wir zusammen. Und trotzdem hat er mich betrogen.» Eine weitere Verflossene von Cruz, Influencerin Issey Moloney (19), repostete das Video und zeigte damit ihre Unterstützung.

Das Hickhack dürfte Jackie Apostel herzlich egal sein – sie freut sich jetzt erst einmal über die Einladung an die Victoria-Beckham-Show nach Paris und über das Kleid, dass ihr die Schwiegermutter in spe spendiert hat. Auf Instagram zeigt sie sich glücklich strahlend in der weissen Robe und schreibt dazu: «Die schönste Show im schönsten Kleid.»

Doch wer ist Jackie Apostel überhaupt?

Die 28-Jährige hat deutsche und brasilianische Wurzeln und lebte in beiden Ländern. Sie arbeitet als Musikerin und komponiert Songs für grosse Namen der Musikindustrie auf Englisch und Portugiesisch. Seit ihrem zweiten Lebensjahr spielt sie Klavier, schauspielert und schreibt Gedichte. Bevor sie sich als Solokünstlerin versuchte, war sie Mitglied der brasilianischen Girlband mit dem Namen Schutz.

Früher lebte Jackie Apostel in den USA, musste das Land aber «abrupt verlassen», wie auf der Webseite des Montreux Jazz Festival zu lesen ist. Die Musikerin trat 2022 am Genfersee auf und verzauberte dort mit ihrem poppigen Sound. Warum sie aus den USA flüchten musste, wird nicht näher erläutert.

Im Oktober 2024 wird Jackie Apostel 29 Jahre alt und dann trennen sie und Cruz Beckham die vollen zehn Jahre. Beim Blick auf die verliebten Fotos der beiden aus Paris dürfte das Thema Alter bei den beiden Turteltauben aber nur eine untergeordnete Rolle spielen.