Romeo Beckham ist frisch verliebt. Die neue Frau an seiner Seite heissst Gray Sorrenti und ist ein sogenanntes Nepo-Baby, also ein Kind berühmter Eltern. Genauso wie Beckham selbst.

Gray Sorrenti, ihres Zeichens Tochter des Fotografen Mario Sorrenti, ist beim Turteln mit Romeo Beckham in New York erwischt worden. Foto: WireImage 1/6

Arm in Arm schlendern Romeo Beckham (22) und seine Freundin Gray Sorrenti (24) durch die Strassen New Yorks und können dabei nicht die Finger, respektive die Münder, voneinander lassen, wie Bilder, die der «Daily Mail» vorliegen, zeigen.

Bei seiner neuen Freundin handelt es sich in der Mode-Industrie um keine Unbekannte. Ihr Vater ist der berühmte Fotograf Mario Sorrenti (52), seines Zeichens verantwortlich für die ikonischen Bilder der jungen Kate Moss (heute 50) in der Calvin-Klein-Kampagne in den 1990er-Jahren. Seine Tochter Gray, ein richtiges Nepo-Baby, ist in die Fussstapfen ihres Vaters getreten und ebenfalls als Fotografin tätig.

Eine Liebe dank Yves Saint Laurent?

Im Rahmen ihrer Arbeit sind Romeo Beckham und Gray Sorrenti sich bereits vor drei Jahren begegnet, als Sorrenti für Yves Saint Laurent fotografierte und ihr Beckham dabei Model stand. Ein Jahr später wiederholte sich das Ganze, Beckham war wieder vor der Linse von Sorrenti. Im Gegensatz zum Jahr zuvor war nun allerdings Schluss mit langer Surfermähne, der Buzz Cut schmückte nun Beckhams Haupt und ein Paar Lack-Stiefeletten seine Füsse.

Erste Gerüchte über ihre Beziehung stehen ebenfalls im Zusammenhang mit dem französischen Modelabel, wurden die beiden doch bei der Fashion Week Paris im letzten Monat gemeinsam an der Aftershow-Party von Yves Saint Laurent gesichtet.

Auf Instagram postet Romeo Beckham selbst ein Bild aus New York, welches ihn von hinten in inniger Umarmung mit einer unbekannten Brünette zeigt, bei der es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Sorrenti handeln dürfte. Den Post kommentiert er mit den Worten «New York City du hast mein Herz».