Romeo Beckham ist ein talentierter Fussballer. Mehr Erfolg hatte er in den vergangenen Jahren jedoch als Model. Auf diese Karriere will sich der 22-Jährige nun konzentrieren.

1/6 Romeo Beckham (r.), der Sohn von David Beckham, beendet seine Fussball-Karriere.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Romeo Beckham hatte zwei Jobs mit seinem Vater David gemeinsam – übrig bleibt noch einer davon. Der 22-Jährige hängt seine Fussballschuhe in jungen Jahren an den Nagel und will sich fortan auf seine Model-Karriere fokussieren. Auch seine Mutter Victoria Beckham ist in der Modebranche erfolgreich.

Der Zweitälteste der drei Beckham-Brüder spielte bis letzten Sommer für die zweite Mannschaft vom Messi-Klub Inter Miami, an dem sein Vater als Eigentümer beteiligt ist.

Model- statt Fussballvertrag

In der vergangenen Saison war er Teil der zweiten Mannschaft des Premier-Ligisten Brentford. Berichten der englischen «Sun» zufolge wollte der Klub den Vertrag des Flügelspielers verlängern – was dieser jedoch ausgeschlagen hat.

Unterschrieben hat Beckham stattdessen bei der Top-Modeagentur «Safe Management» aus Paris. In der Vergangenheit modelte der gebürtige Londoner bereits für einige der ganz Grossen der Mode-Welt. Yves Saint Laurent, Burberry und Puma gehörten schon zu seinen Auftraggebern. Beim deutschen Konzert für Sportbekleidung soll er 2021 für eine Kampagne rund 1,4 Millionen Euro kassiert haben.