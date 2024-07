Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 David und Victoria Beckham feiern heute, am 4. Juli, ihren 25. Hochzeitstag.

Ihre Beziehung lässt einen noch an die wahre Liebe glauben. Seit 25 Jahren sind David (49) und Victoria Beckham (50) nun schon verheiratet und wirken verliebt wie am ersten Tag.

Aus gegebenem Anlass postete das Traumpaar eine Reihe von Fotos, die die Beckhams ganz in Lila gekleidet zeigen. Und eingefleischte Fans werden sich vielleicht noch erinnern: Schon zu ihrer Hochzeitsfeier trugen die beiden Lila. Doch nicht nur das: Es scheint sich demnach um die genau gleichen Outfits zu handeln.

25 Jahre später und die Outfits passen noch

In den vergangenen 25 Jahren hat sich viel getan, die Beckhams haben insgesamt vier Kinder, David Beckham ist nicht mehr als Fussballer tätig, sondern widmet sich mehr seinem Garten und Victoria Beckham hat sich als Designerin einen Namen gemacht.

Aber eine Sache scheint gleich geblieben zu sein: die Konfektionsgrösse der beiden. Denn auf Instagram zeigen sie, wie sie die lilafarbenen Kleidungsstücke anziehen und Victoria Beckham schreibt: «Ich kann nicht glauben, dass sie nach 25 Jahren immer noch passen», und zeigt sich in ihrem Hochzeitskleid von Antonio Berardi.

Einzig Sohnemann Brooklyn Beckham (25), der damals bei der Hochzeit schon anwesend war, dürfte wohl nicht mehr in sein Outfit passen. Immerhin ist der älteste Beckham-Spross inzwischen selbst verheiratet und kein Baby mehr.

Als David Beckham seine Hose zuknöpft, verkündet er stolz: «Ich bin drin!» Und auch der Familienhund scheint begeistert davon zu sein und freut sich mit seinem Herrchen mit.

«Nach all den Jahren bringst du mich immer noch zum Lachen»

In ihrer Story zeigt Victoria Beckham, wie das Paar auf ihren Thronen sitzt, die sie damals zu ihrer Hochzeit hatten. Verliebt schauen die beiden sich in die Augen und die 50-Jährige schreibt: «Nach all den Jahren bringst du mich immer noch zum Lachen.» Die Throne bekamen von dem Paar einen neuen Anstrich, denn statt rot erstrahlten sie in einem neuen, dunkel-lilanem Polster.

Die Hochzeit des Paares fand damals im «Luttrellstown Castle» in der Nähe von Dublin statt und kostete fast eine Million Franken.