1/6 Prinz William und David Beckham sind seit Jahren eng befreundet und treten häufig zusammen öffentlich auf. Foto: imago/i Images

Auf einen Blick Prinz William und David Beckham pflegen enge Freundschaft

Beckham engagiert sich für Projekte, die William am Herzen liegen

König Charles III. ernannte Beckham zum Botschafter seiner Wohltätigkeitsstiftung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gute Freunde sorgen für ein langes Leben, heisst es – und über eine solch loyale wie auch royale Freundschaft würden sich sicherlich viele freuen: Seit Jahren stehen sich Prinz William (42) und David Beckham (49) nah. Laut einem Palast-Insider, der sich gegenüber «Gala» äusserte, trifft sich das Duo manchmal auf ein Bierchen und skype regelmässig. Es passe einfach, «die beiden haben immer viel zu reden und zu lachen», fügt der Insider an.

Auch öffentlich sieht man die beiden häufig zusammen. Beckham engagiert sich regelmässig für Projekte, die dem Prinzen am Herz liegen. 2022 war der 49-Jährige bei der Verleihung von Williams Earthshot Prize dabei und erschien letzten Sommer in einem Video, in dem sich William mit seiner Frau Prinzessin Kate (43) an die Olympischen Sportler wandte. Im Oktober hat das Freunde-Duo zwei Hubschrauber der Wohltätigkeitsorganisation London’s Air Ambulante Charity inspiziert und eingeweiht.

Am Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte Beckham jetzt in einem Interview: «Im Laufe der Jahre habe ich viel mit dem Prinzen von Wales unternommen.» Er sei immer da gewesen, «wenn er mich gebeten hat, mich für etwas zu engagieren». Beckham verriet weiter: «Wann immer der Prinz von Wales mir eine Nachricht schickt und sagt: ‹Du musst dies tun› oder ‹Sei da›, ist es immer ein ‹Ja›.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicht nur im Herzen des Prinzen hat Beckham einen besonderen Platz

Bei einigen ihrer Treffen soll laut dem Palast-Insider auch Williams Sohn Prinz George (11) mit von der Partie gewesen sein. George, der Fanboy, soll die meisten Spiele des ehemaligen englischen Mannschaftskapitäns auswendig kennen. Umgekehrt schwärmen auch Beckhams Sprösslinge über den Prinzen. «Er ist einfach der liebste Typ. Er ist sehr am Boden geblieben», sagte Brooklyn Beckham (25) in einer Talkshow.

Doch nicht nur die Kinder sind überzeugt, sondern auch Williams Vater. Im Juni 2024 ernannte König Charles III. (76) den ehemaligen Fussballspieler zum Botschafter seiner Wohltätigkeitsstiftung King's Foundation. In Davos schwärmte Beckham seinerseits in den höchsten Tönen von den britischen Royals: «Ich werde immer ganz emotional, wenn ich über etwas spreche, das mit unserer königlichen Familie zu tun hat, denn ich war schon immer ein grosser Royalist.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was könnte sich Beckham mehr wünschen? Offenbar nur etwas Kleines: Laut Berichten hätte er gerne die Adelung zum «Sir» vor seinem Namen. Das Problem? Beckham hat es sich in der Vergangenheit selbst vermasselt: Er lästerte in einigen E-Mails über das Ernennungskomitee. Ein «Sir David Beckham» könnte jedoch bei der Krönung seines Freundes Realität werden.