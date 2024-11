1/6 Brooklyn Beckham verriet, zu welchem Royal er den besten Draht hat. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auf einen Blick Brooklyn Beckham hat ein gutes Verhältnis zu Prinz William

Die Freundschaft mit Prinz Harry und Meghan zerbrach wegen Vorwürfen

Harry und Meghan waren nicht bei Brooklyns Hochzeit 2022 eingeladen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Der Fussballer und der Prinz – das waren einst David Beckham (49) und Prinz Harry (40). Inzwischen ist es aber wohl eher: der Koch und der Thronfolger. Denn wie Brooklyn Beckham (25) in der Sendung «Watch What Happens Live» mit Andy Cohen (56) verriet, hat der älteste Spross von David und Victoria Beckham (50) zu Prinz William (42) ein besonders gutes Verhältnis.

Das war nicht immer so. Die Beckhams hatten früher einen sehr guten Draht zu Prinz Harry und später zu Herzogin Meghan (43). David und Victoria Beckham waren sogar zur Hochzeit vom Herzog von Sussex und seiner Auserwählten 2018 eingeladen.

Die Sussexes und Beckhams sind keine Freunde mehr

Doch mit dem Bruch zwischen den Royals, Prinz Harry und Herzogin Meghan kam auch das Ende der Freundschaft mit den Beckhams. Der jüngere Sohn von König Charles III. und der ehemaligen Schauspielerin unterstellten dem Fussballer und seiner Ehefrau angeblich, sie hätten Infos über die abtrünnigen Royals an die Presse verkauft. Ein Vorwurf, den sich das britische Glamour-Paar nicht machen lassen wollte. Die Freundschaft zerbrach. Ein eindeutiges Indiz dafür war etwa, dass Harry und Meghan nicht zur Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz (29) 2022 eingeladen waren.

Andy Cohen liest Brooklyn Beckham in seiner Sendung die Frage einer Userin vor: «Welchen Royal hast du am häufigsten getroffen, als du aufgewachsen bist? Insbesondere in Hinblick darauf, dass deine Familie mit Harry und Meghan befreundet ist.» Ohne weiter auf den Herzog und die Herzogin von Sussex einzugehen, antwortet Brooklyn Beckham: «Wahrscheinlich Prinz William.»

«Er ist der liebste Typ»

Auf Cohens Frage, wie Prinz William privat sei, verrät Beckham: «Er ist einfach der liebste Typ. Er ist sehr am Boden geblieben.»

«Er hat sich schnell vom Sussex-Clan distanziert», amüsiert sich ein User in den Kommentaren zu dem kleinen Clip auf Instagram über Brooklyn Beckhams gekonntes Ignorieren der Erwähnung von Prinz Harry und Herzogin Meghan.