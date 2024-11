Sie ist das Nesthäkchen der Beckham-Familie, nun will Harper durchstarten. Bei den «Harper’s Bazaar Women of the Year Awards» hielt sie eine Laudatio auf ihre Mutter Victoria und plant jetzt, eine eigene Marke zu schaffen.

1/6 Harper Beckham ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von David und Victoria Beckham. Foto: imago

Auf einen Blick Harper Beckham überreicht ihrer Mutter einen Award

Die jüngste Beckham-Tochter will wie ihre Mutter eine eigene Marke aufzubauen



Ihr Instagram-Post erhielten fast 100'000 Likes in 24 Stunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Victoria (50) und David Beckham (49) haben für ihre Tochter Harper die nächste Karrierestufe gezündet. Die 13-Jährige wagte diese Woche ihren ersten grossen Schritt ins Rampenlicht: Bei der Verleihung der «Harper's Bazaar Women of the Year Awards» überreichte sie ihrer Mutter eine Auszeichnung und hielt eine Laudatio auf ihre «unglaubliche Mama», wie sie sagte. «Ich bin so nervös», gestand Harper vor dem prominenten Publikum. «Vor allem, weil heute eigentlich Schule ist. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger.» Dieser Auftritt scheint einem sorgfältigen Plan zu folgen: Erst vor wenigen Wochen begleitete sie ihre Mutter zu einer Parfümvorstellung in New York.

Harper Beckham enthüllte bei dieser Gelegenheit auch ihre Zukunftspläne, die stark an die ihrer berühmten Eltern erinnern: Sie möchte eine «unglaubliche» Marke erschaffen, ähnlich wie ihre Mutter Victoria mit ihrem Modelabel. Ein weiteres Vorbild ist Kim Kardashian (44), die nach ihrer Reality-TV-Karriere ein milliardenschweres Markenimperium aufgebaut hat und eine enge Freundin von Victoria Beckham ist. Harper wagt derzeit erste Schritte in die glitzernde Markenwelt und bewarb kürzlich eine neue Handcreme ihrer Mutter. Mit grossem Erfolg: Die Beiträge des jüngsten Beckham-Sprosses erhielten in weniger als 24 Stunden fast 100'000 Likes.

Harpers Name ist geschützt, seit sie fünf ist

Victoria Beckhams Strategie besteht darin, ihre Tochter Harper schrittweise in die Mode- und Unterhaltungswelt einzuführen und gleichzeitig die kommerziellen Rechte zu schützen, um zukünftige Projekte und Einnahmequellen abzusichern. Diese «Brand Beckham»-Strategie zielt darauf ab, jedes Familienmitglied als eigenständige Marke innerhalb des Familienimperiums zu etablieren. Ein erster Schritt war die Markenregistrierung des Namens Harper Beckham, als diese erst fünf Jahre alt war. Diese Registrierung schützt ihren Namen als Marke in Kategorien wie Mode, Kosmetik, Bücher und Unterhaltungsdienste wie Film und Musik. Dies gibt Harper künftig Exklusivrechte an der kommerziellen Nutzung ihres Namens und ebnet langfristig den Weg für eine eigenständige Marke.

Victoria Beckham achtet jedoch auch darauf, Harpers Privatsphäre zu schützen. Die 13-Jährige hat bisher keinen eigenen Social-Media-Account, möglicherweise als Schutzmassnahme gegen den Druck in den sozialen Medien. Der Beckham-Clan besteht aus Cruz (19), der an einer Musikkarriere arbeitet, Brooklyn (25), der zusammen mit seiner Frau Nicola (29) eine Chilisauce auf den Markt bringt, und Romeo (22), der als Model tätig ist. Die stolzen Eltern Victoria und David sind stets an ihrer Seite.