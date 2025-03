David Beckham hat mit emotionalen Worten die Frauen in seinem Leben gewürdigt. Der Fussballstar teilte zum britischen Muttertag einen Beitrag, in dem er seiner Frau Victoria, seiner Mutter und seiner Schwiegermutter dankte.

1/5 David Beckham zeigt sich zum Muttertag in Grossbritannien von seiner besten Seite. Auf Instagram teilt er eine Reihe von Schnappschüssen, die die wichtigsten Frauen in seinem Leben zeigen. (Links seine Mutter Sandra West und rechts seine Schwiegermutter, Jackie Adams) Foto: Instagram / @davidbeckham

David Beckham (49) hat die Frauen in seinem Leben mit emotionalen Worten bedacht. Die Fussballlegende teilte anlässlich des britischen Muttertags am Sonntag einen Instagram-Post, in dem er seiner Frau Victoria (50), seiner Mutter Sandra (76) und seiner Schwiegermutter Jackie Adams seinen Dank aussprach.

«Ich bin so glücklich, so viele unglaubliche Frauen um mich zu haben, die die erstaunlichsten Mütter sind», schrieb Beckham zu einer Reihe von Fotos von den wichtigsten Frauen seines Lebens. Darauf ist er unter anderem selbst als Kind mit seiner Mutter und später neben ihr und seiner Schwiegermutter zu sehen. Ausserdem postete er mehrere niedliche Schnappschüsse, die seine Frau Victoria jeweils mit den gemeinsamen vier Kindern Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und Harper Seven (13) zeigen.

«Ich lerne jeden Tag von euch», betonte Beckham in seinem Post weiter, markierte die Instagram-Kanäle seiner Frau, seiner Mutter und seiner Schwiegermutter und fügte hinzu: «Wir lieben euch so sehr.» Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft wandte sich dabei auch indirekt an seine Kinder: «Die Kinder haben so viel Glück, eine Mutter wie dich zu haben», schrieb er und markierte ebenfalls seinen Nachwuchs.

Jährlicher Post von David Beckham

Die Beckhams, die seit 1999 verheiratet sind und im vergangenen Jahr ihren 25. Hochzeitstag feierten, gelten trotz mancher Krisen als eines der stabilsten Prominenten-Paare. Immer wieder betonen David und Victoria Beckham, wie wichtig ihnen die Familie ist.

Es hat deshalb inzwischen schon Tradition, dass der Sportler einen Muttertags-Post verfasst. Auch im vergangenen Jahr teilte er zu diesem Anlass mehrere Fotos seiner Mama, seiner Schwiegermutter und seiner Frau mit den gemeinsamen Kindern. «Ich bin so glücklich, dass wir die tollsten Mütter in unserem Leben haben», hiess es damals dazu.