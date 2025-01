1/7 Obwohl Victoria Beckham zuletzt bei den Olympischen Spielen 2012 in London auf der Bühne stand, … Foto: imago images / Xinhua

Livia Fietz Redaktorin People

«Spice up your life!» – oder auf Deutsch: Pepp dein Leben auf! Dieser Satz ist für Victoria Beckham (50) nicht nur ein Liedtext, sondern auch eine wahre Geldquelle. Vor über einem Jahrzehnt stand das Ex-Mitglied der britischen Spice Girls an den Olympischen Spielen 2012 in London zuletzt auf der grossen Bühne – und verdient sich dank ihrer Musikkarriere weiterhin ein goldenes Näschen.

Mehr als eine Million Franken soll Beckham durch Tantiemen allein im Jahr 2024 haben, wie britische Medien berichten. Tantiemen sind Zahlungen, die Musiker erhalten, wenn ihre Lieder unter anderem online gestreamt oder im Fernsehen oder Kino verwendet werden. Dazu müssen sie sich die Nutzungsrechte für ihre Werke aneignen – was Beckham mit ihrer eigens dafür 1997 gegründeten Firma Moody Pictures gemacht hat. Die Höhe der Tantiemen geht aus deren Unterlagen hervor.

Solokarriere war kein Erfolg

Von 1994 bis 2001, mit einem Zusatzjahr von 2007 bis 2008, war Beckham Teil einer der weltweit erfolgreichsten Girl Groups. Aus dieser Zeit stammen ihre hohen Einnahmen überwiegend. 2001 startete sie zwar eine kurzlebige, vierjährige Solokarriere, doch wie der Vergleich zeigt, war sie damit nicht besonders erfolgreich. Gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Geri Halliwell (52), Melanie C (51), Melanie Brown (49) und Emma Burton (48) veröffentlichte Beckham drei Studioalben und verkaufte über 100 Millionen Platten – ihre Hits laufen bis heute noch überall und erreichen auf Spotify monatlich rund 12,6 Millionen Hörer. Bei Beckhams Solo-Singles sind es gerade mal 19'900 monatliche Hörer.

Trotz des kommerziellen Erfolgs und ihrer Beliebtheit entschied sich Beckham 2019, nicht an der grossen Wiedervereinigungstour teilzunehmen und nicht zu den Spice Girls zurückzukehren. Stattdessen fokussiert sie sich auf ihr Mode- und Schönheitsimperium. Beckham erklärte damals: «Es hat mir so viel Spass gemacht, bei den Spice Girls zu sein. Aber ich denke, dass ich mich jetzt, mit allem, was ich sonst noch mit meiner Mode- und Beauty-Linie mache, und vier Kindern nicht damit befassen kann.»

Über ihre Musikkarriere und den daraus resultierenden finanziellen Vorteil kann sich Beckham glücklich schätzen: Kürzlich machte ihre Firma «Victoria Beckham Holdings» einen Verlust von 3,5 Millionen Euro. Da half das hübsche Polster sicherlich, den Verlust auszugleichen.