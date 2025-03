Brooklyn und Nicola Peltz reisten für Mittagessen nach Genf

Nur für ein Mittagessen reisten Brooklyn und Nicola Peltz in die Schweiz und geben damit auf Social Media an – viele Fans sind davon aber nicht begeistert, sie sorgen sich um die Klimaschäden eines solchen Kurztrips.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Brooklyn Peltz (26), der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), und seine Ehefrau Nicola (30) sind für ein dekadentes Date in die Schweiz gereist. «Wir kamen nach Genf für ein Mittagessen!», freut sich Nicola Peltz auf Instagram über ihren Ausflug und postet eine Serie Fotos von sich und Brooklyn auf einem Steg am Genfersee.

Während Brooklyn leger gekleidet ist und eine Mütze von Cloud 23 trägt, um seine neue Marke zu promoten, ist seine Gattin in einen Pelzmantel – der Name ist Programm – gehüllt. Wie das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, in die Schweiz reiste, ist nicht bekannt. Fans vermuten, dass das superreiche Paar dafür einen Privatjet gechartert hat, weil sie laut «Daily Mail» am Freitagmorgen noch in London waren.

Es hagelt Kritik: «Klingt schlecht für die Umwelt»

Pelzmantel, Ledertasche, Privatjet – der Aufschrei wegen des Klimas ist vorprogrammiert und kommt postwendend in der Kommentarspalte von Nicola Peltz' Post: «Klingt schlecht für die Umwelt», schreibt eine Userin, eine andere zynisch: «Das Klima sagt Danke». «Das ist sooo traurig», findet jemand anderes. Man stört sich auch an der Kleidung: «Denkst du eigentlich auch mal an die Umwelt? Und an die gequälten Tiere, wenn du Pelz trägst?».

Haben die beiden tatsächlich den Privatjet benutzt, um fürs Zmittag in die Schweiz zu fliegen, reihen sie sich ein in eine lange Liste von Stars, die als Klimasünder gelten.

Aber: Am Samstag, also einen Tag nach dem Mittagessen in der Schweiz, waren die beiden an einer Fashionshow vom Modelabel Moncler in Courchevel zu Gast – das französische Skigebiet ist gut zwei Autostunden von Genf entfernt. Gut möglich also, dass sie den Ausflug in die Schweiz mit dem Besuch in Courchevel verbanden.

Immerhin, einige Fans freuten sich auch am prominenten Besuch: «Willkommen in der Schweiz», schreibt ein Fan. Andere finden jedoch, das Paar hätte lieber eine andere Schweizer Stadt besuchen sollen: «Zürich ist meiner Meinung nach besser», oder «Kommt nach Zürich, ich zeige euch die besten Orte!», schreiben Followers.

Taylor Swift, Hailey und Justin Bieber in Zürich

Zürich ist tatsächlich ein beliebtes Ziel von jungen Prominenten für Kurztrips. So schleckten 2022 schon Hailey und Justin Bieber Glacé an der Zürcher Seepromenade. Und Taylor Swift residierte letztes Jahr während ihrer «Eras»-Tour womöglich im Mandarin Oriental Savoy am Zürcher Paradeplatz.