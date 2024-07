Hier soll Taylor Swift in Zürich übernachten

Nächste Woche weilt US-Superstar Taylor Swift für zwei Konzerte in Zürich. Wer glaubt, dass sie dabei an einem Ort weitab vom Trubel schläft, liegt falsch.

Michel Imhof Teamlead People

Nächste Woche ist Zürich im Swift-Fieber! Für zwei Konzerte kommt US-Superstar Taylor Swift (34) in die grösste Stadt der Schweiz und verbringt dabei auch einige Zeit in der Limmatstadt. Ob auch ein Spaziergang durch die Bahnhofstrasse ansteht? Weit dürfte es Swift von ihrem Hotel nicht haben.

Wie Blick weiss, wird Taylor Swift im Mandarin Oriental Savoy am Zürcher Paradeplatz nächtigen. Das Luxushotel ist das älteste Grandhotel der Stadt und gehört damit zu den traditionsreichsten Häusern von Zürich. Während den letzten zwei Jahren wurde es durch die Edel-Marke Mandarin Oriental aus Hong-Kong renoviert, im Dezember 2023 feierte es schliesslich grosse Wiedereröffnung unter neuem Namen.

Swift soll gesamtes Hotel gebucht haben

Am 6. Juli 2024 spielt Swift das letzte von drei Konzerten in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam, vom 7. bis 11. Juli sind im Mandarin Oriental Savoy keine Zimmer buchbar. Gut möglich, dass Swift direkt am Tag nach ihrem Konzert in der niederländischen Hauptstadt nach Zürich reist und hier noch zwei Tage Ruhe geniesst. Am Dienstag und Mittwoch sind schliesslich ihre Zürcher Konzerte der «Eras»-Tour angesagt.

Das keinerlei Zimmer im Hotel am Paradeplatz verfügbar sind, hat seinen Grund: Quellen von Blick zufolge wird die «You Need To Calm Down»-Sängerin gleich das ganze Hotel für ihre Crew gebucht haben. Ein normales Doppelzimmer kostet im Juli aktuell zwischen 1200 und 1300 Franken, die 200 Quadratmeter grosse Präsidentensuite, in der Swift ihre Zeit verbringen dürfte, 18'000 Franken. 80 Zimmer umfasst das Mandarin Oriental Savoy. Der Aufenthalt dürfte also Hunderttausende Franken kosten.

Dass Taylor Swift das Mandarin Oriental Savoy in Zürich wählt, ist keine Überraschung, sagt Hotellerie-Experte Carsten K. Rath von der Rankingplattform die-101-besten.com gegenüber Blick. «Sie ist ein Stammgast und grosser Fan der Marke Mandarin Oriental. Erst kürzlich hat sie in Paris dort übernachtet», sagt er. Dass das Hotel mitten in der Stadt sei, sei bezüglich Privatsphäre kein Problem. «Das kann man gut abschotten, besonders, wenn das Hotel wie in ihrem Fall exklusiv gemietet wird. Mit Zutrittskontrollen ist Ruhe und Sicherheit gut zu bewerkstelligen.» Auch Hotelexperte Hans R. Amrhein vom Branchenportal «Hotel Inside» sieht das so: «Bei Mandarin Oriental sind sie Vollprofis. Die Sicherheit ist extrem hoch.»

Grösste Suite der Stadt

Die Präsidentensuite vom Mandarin Oriental Savoy ist die grösste Suite der Stadt Zürich. Sie besitzt unter anderem einen begehbaren Kleiderschrank, eine eigene Küche, ein Essbereich für bis zu acht Personen und eine Terrasse zum Paradeplatz. Auch sonst ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Französisch inspirierte Küche gibts in der Savoy Brasserie & Bar, italienische Feinschmeckerküche im Orsini. Einen Panoramablick über die Stadt erhält Swift in der hauseigenen Rooftop-Bar.

Wie für Luxushotels üblich, will das Luxushotel den Besuch des Superstars nicht bestätigen. «Bei uns steht die Privatsphäre unserer Gäste an oberster Stelle. Gerüchte zu unseren Buchungen kommentieren wir nicht», sagt Annigna Caprez, Leiterin PR und Kommunikation des Mandarin Oriental Savoy Zürich Anfrage von Blick.