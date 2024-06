Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Die Zeugen Jehovas erwarten Besucher aus der ganzen Welt an ihrem Kongress.

Andreas Schmid Inlandredaktor

Nach der Hochsaison der Konzerte mit AC/DC und Taylor Swift wird das Zürcher Letzigrundstadion vom 19. bis 21. Juli erneut einen grossen Ansturm erleben: An diesen drei Tagen sollen je 20'000 Gläubige aus aller Welt an einem Sonderkongress die Botschaft der Zeugen Jehovas empfangen. Die Gemeinschaft, die Kontakte zur Aussenwelt einschränkt, Bluttransfusionen ablehnt und die Endzeit voraussagt, wolle in Zürich «den Trost und die Hoffnung der Bibel mit ihren Mitmenschen teilen», wie sie in einer Mitteilung schreibt. Jehovas Zeugen betonen im Communiqué weiter, die Delegierten würden in diesen Tagen zu einer besonderen Atmosphäre in der Stadt Zürich beitragen.

Die Religionsgemeinschaft hat in der Schweiz nach eigenen Angaben 20'000 aktive Mitglieder, ihre Praxis ist hochumstritten. So zeigt etwa eine Studie der Universität Zürich, in der über 400 ehemalige Zeugen Jehovas befragt wurden, dass ein Drittel der Aussteiger Suizidgedanken mit sich trugen. Zudem erlebten die Ehemaligen in ihrer Kindheit überdurchschnittlich häufig Gewalt.