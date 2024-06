Travis Kelce unterstützt Taylor Swift auf der Bühne

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Traten zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne auf: Taylor Swift und Freund Travis Kelce (r.) am Sonntagabend im Wembley-Stadion in London.

Patricia Broder Redaktorin People

Damit hatte niemand gerechnet: Bei ihrem dritten Auftritt in London am Sonntagabend wurde Superstar Taylor Swift (34) von ihrem Freund Travis Kelce (34) unterstützt. Der Footballstar, der bei den Kansas City Chiefs spielt, betrat in Frack und Zylinder die Bühne des Wembley-Stadions. Wie die britische Zeitung «Telegraph» berichtet, war es das erste Mal, dass sich das Paar gemeinsam auf der Bühne zeigte. Bei Swifts ersten beiden Konzerten in London am Freitag und Samstag war Kelce im Publikum.

Wie zahlreiche Fan-Videos auf Social Media zeigen, trägt der Sportler bei seinem Auftritt seine Freundin zunächst über die Bühne und legt sie dann auf einer roten Couch ab. Dann wandelt Swift eine Zeile ihres Songs «Karma» ab und singt: «Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt.» Daraufhin täuscht sie einen Schwächeanfall vor. Kelce fächelt ihr theatralisch Luft zu und pudert ihr Gesicht ab, bevor sich die Sängerin dramatisch in die Arme zweier anderer Tänzer fallenlässt. Schliesslich zaubert Kelce ein paar Tanzbewegungen aufs Parkett, bevor er die Bühne wieder lächelnd verlässt.

Treffen mit Prinz William und den Kindern

Die insgesamt drei Londoner Konzerte von Swifts Eras-Tour wurden von zahlreichen Prominenten besucht: Am Sonntag waren die Popstars Paul McCartney (82), Jon Bon Jovi (62) und Ellie Goulding (37) im Publikum, am Samstag wurden die Hollywood-Stars Tom Cruise (61), Hugh Grant (63), Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (46) gesichtet. Zum Auftakt am Freitag trafen sich Swift und Kelce im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William (42) und dessen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9). «Vielen Dank, Taylor Swift, für den tollen Abend!», hiess es dazu auf der offiziellen X-Seite des Kronprinzenpaares. Der Prinz von Wales kennt Swift schon länger und sang 2013 mit ihr und Jon Bon Jovi bei einem Charity-Event.

Taylor Swift, deren Vermögen auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt wird, ist aktuell auf grosser Europa-Tournee. Am 9. und 10. Juli macht der US-Superstar im Zürcher Letzigrund halt. Mit einem Auftritt von Travis Kelce dürfen die Schweizer Fans allerdings nicht rechnen. Denn der Sportstar nimmt voraussichtlich vom 10. bis 14. Juli am diesjährigen American Century Championship Celebrity Golf Tournament teil, wie der Veranstalter bestätigte.

Würde Kelce am 9. Juli bei Swifts erstem Zürcher Konzert dabei sein wollen, müsste er anschliessend innerhalb eines Tages nach Nevada (USA) reisen. Dies wäre mit Swifts Privatjet zwar möglich, dürfte aber für weitere Kritik am grossen CO₂-Fussabdruck der Sängerin und ihrer Entourage führen.