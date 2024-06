Unter den Taylor-Swift-Fans, den «Swifties», befinden sich auch viele Prominente. Das ist auch bei ihren London-Konzerten zu spüren. Nachdem am ersten Abend sogar Thronfolger William abrockte, zog die zweite Show Hollywoodstar Tom Cruise an.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Auch Tom Cruise entpuppt sich als «Swiftie».

SpotOn Die People-Agentur

Taylor Swift (34) hat in London nicht nur Prinz William (42) sowie seine Kinder Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) begeistert. Auch die zweite Show im Rahmen der «Eras»-Tour zog viele prominente Besucher an – allen voran Hollywoodstar Tom Cruise (61). Er tauschte am Samstagabend mit Fans Freundschaftsbänder, während er der kurz zuvor stattfindenden Feier zum Highschool-Abschluss seiner Tochter Suri (18) in New York ferngeblieben war.

Tom Cruise tanzt im VIP-Zelt

Insgesamt gibt Swift drei Konzerte in der britischen Hauptstadt, alle sind ausverkauft. Tom Cruise sah auf einer auf X (früher Twitter) geteilten Aufnahme aus dem Wembley-Stadion bestens gelaunt aus. Er trug lässige dunkle Jeans, ein weisses T-Shirt und eine schwarze Jacke und strahlte die Fans an. Im Publikum sassen weitere Filmstars wie Mila Kunis (40) und ihr Mann Ashton Kutcher (46), Hugh Grant (63) und «Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig (40).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie «Page Six» berichtete, amüsierte sich Cruise mit seinen berühmten Kollegen im VIP-Zelt prächtig und tanzte fleissig zum Hit «Shake it Off», wie es einen Abend zuvor bereits der britische Thronfolger William getan hatte. Der Royal besuchte das Londoner Auftaktkonzert an seinem 42. Geburtstag und posierte samt seiner Kinder auch für ein Selfie mit Swift und ihrem Freund Travis Kelce (34). Auch «Bridgerton»-Star Nicola Coughlan (37) sowie die Schauspielerinnen Salma Hayek (57) und Cara Delevingne (31) zählten zu den Promi-Gästen am ersten Abend.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tochter Suri feiert Abschluss ohne ihren Vater

Dass Tom Cruise in London zum «Swiftie» wurde, aber nicht seine Tochter zur Abschlussfeier an der LaGuardia High School begleitete, sorgt in seiner Heimat für einige Schlagzeilen. Die Entscheidung kommt allerdings nicht überraschend. Seit der Scheidung von Katie Holmes (45) im Jahr 2012 soll der Schauspieler kaum bis keinen Kontakt zu Suri haben. Diese wurde trotz fehlendem Vater strahlend nach der Diplom-Übergabe mit ihren Freunden und ihrer Mutter fotografiert.