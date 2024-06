In einem Podcast spricht Football-Star Travis Kelce ungewohnt offen über seine Gefühle für Taylor Swift – und wie der Superstar sie am meisten beeindruckt.

So hat sich Travis Kelce in Taylor Swift verliebt

1/6 Sie sind eines der Traumpaare schlechthin: Pop-Ikone Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce.

Livia Fietz Praktikantin People

Seit Herbst 2023 ist ihre Liebe weltweit bekannt, doch erst jetzt spricht Travis Kelce (34) erstmals öffentlich im Podcast «Bussin' With The Boys» über seine Zuneigung zu Pop-Ikone Taylor Swift (34).

In einem seltenen Moment der Offenheit teilt der Sportler seine Gefühle und beschreibt den Moment, als er sich in Swift verliebt hat.

Öffentliche Liebes-Plauderei von Travis Kelce

Vor allem das Selbstbewusstsein des Popstars habe ihm den Kopf verdreht, verrät Kelce im Podcast: «Sie ist sehr selbstsicher. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich in sie verliebt habe.» Er habe Swifts authentische Art im Umgang mit ihren Freunden und ihrer Familie gesehen. «Es kann für jemanden, der so viel Aufmerksamkeit bekommt, ganz schön verrückt werden. Aber sie bleibt einfach so gelassen und cool», bewundert er die Sängerin.

Kelce zeigte sich auch über ihre Bodenständigkeit und Bescheidenheit stark beeindruckt, als sie ohne grosses Aufsehen zu seinem Football-Spiel letztes Jahr im September kam. «Sie ist einfach durch die Tür gekommen, ohne mit der Security zu reden, ohne Tamtam. Sie sagte: ‹Ich will bei der Familie und Freunden sein und das mit allen zusammen erleben›». Daran habe der Footballstar erkannt, dass sie «ein Teil davon sein» und ihn unterstützen will.

Zum Schluss folgte eine klare Liebeserklärung: «Das ist mein Mädchen. Wisst ihr, was ich meine? [...] Und ich bin stolz darauf.»

Königlicher Besuch an der «Eras»-Tour

Die Welten des Paares verschmelzen auch beruflich immer stärker. Swifties finden sich nun bei den Footballspielen wieder, und die Football-Anhänger werden zu Fans der Sängerin. Kelce wurde sogar selbst Teil von Swifts Auftritt, als er bei ihrem dritten «Eras»-Tour London-Konzert am 23. Juni auf der Bühne erschien und sie in seinen Armen hielt. Dazu äusserte er sich begeistert: «Die Konzerte sind elektrisierend. Wie sie auf der Bühne tobt [...] ich liebe ihre Show.»

Der erste dieser London-Auftritte am 21. Juni war auch der Moment des ersten gemeinsamen Instagram-Posts. Auf dem Selfie mit dabei: Prinz William (42) und dessen Sprösslinge Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8). Besonders Prinzessin Charlotte stahl die Show: «Sie war so verdammt bezaubernd», verriet Kelces Bruder Jason (36) im Podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce». Kelce lobte auch Prinz William und Prinzessin Kate (42): «Ich liebe es, wenn Eltern ihren Kindern erlauben, anwesend zu sein, sich zu äussern und sie ermutigen, eine führende Rolle im Gespräch zu übernehmen».

Die Begegnung sei ein «absolutes Vergnügen» gewesen. Doch Swifts Freund sei zunächst unsicher gewesen, wie er sich verhalten solle: «Ich war mir nicht sicher, ob ich mich vor ihnen verbeugen, knicksen oder einfach ein amerikanischer Idiot sein und ihnen die Hand schütteln sollte.» Sein Bruder habe aufgeklärt auf, dass es wegen des informellen Rahmens nicht nötig war, formelle Etikette zu wahren. «Weil es kein offizielles royales Event war, mussten wir das nicht. Ich habe ihn [William] trotzdem als Ihre Königliche Hoheit angesprochen.»