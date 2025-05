«Entscheide mich immer für dich» Äussert sich Brooklyn Beckham hier zum Familienzoff?

Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht bei den Beckhams! Mit der Liebeserklärung an seine Ehefrau Nicola macht Brooklyn Peltz-Beckham ein klares Statement in Richtung seiner Familie in England.

Publiziert: 11:47 Uhr