1/5 Geri Helliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown and Victoria Beckham als Spice Girls (v.l.) stehen offenbar vor dem Comeback. Foto: IMAGO/Depositphotos

Darum gehts Spice Girls planen mögliche Wiedervereinigung zum 30-jährigen Jubiläum mit Welttournee

Victoria Beckham wahrscheinlich nicht dabei, Avatar-Erscheinung oder einmaliger Auftritt möglich

Letzte Tour 2019 brachte jedem Bandmitglied fast 4,9 Millionen Franken ein

Die Spice Girls stehen möglicherweise vor einer Wiedervereinigung zum 30-jährigen Jubiläum, wie die brtische «Sun» berichtet. Geri Horner (52) und Bandmanager Simon Fuller (64) haben den Kontakt wieder aufgenommen, es gibt Gerüchte über ein Treffen in Miami (USA), um die Details zu besprechen.

Während Victoria Beckham laut «The Sun» zu «90 Prozent nicht dabei sein wird», erwägen Horner, Emma Bunton (49), Mel B (49) und Mel C (51) eine Welttournee im nächsten Jahr. Ein Insider erklärte gegenüber «The Sun»: «Es gab monatelang Gerüchte, aber Geri war immer zu beschäftigt und hatte andere Verpflichtungen, die sie daran hinderten, zuzusagen.»

Die Quelle fügte allerdings hinzu, dass noch nichts bestätigt sei, man habe aber «eine Vielzahl aufregender Ideen». Obwohl Victoria Beckham sich weitgehend zurückgezogen hat, «besteht die Möglichkeit einer Avatar-Erscheinung oder eines einmaligen Auftritts».

Letzte Tour war ein Geldsegen

Die Spice Girls veröffentlichten ihre Debütsingle «Wannabe» 1996 und erlangten weltweiten Ruhm. Ihre letzte Tour fand 2019 statt – ohne Victoria Beckham – und umfasste 13 ausverkaufte Stadionshows in Grossbritannien und Irland. Jedes Bandmitglied verdiente dabei umgerechnet fast 4,9 Millionen Franken. 2001 trennte sich die Band zum ersten Mal, um 2007 wieder zusammenzufinden.

Mel C deutete bereits Pläne für eine Reunion im Jahr 2026 an. In einem Interview mit dem australischen Radiosender 2Day FM im März sagte sie: «Wir müssen etwas Besonderes machen. Offensichtlich kann ich nicht zu viel sagen, aber wir sprechen über Dinge. Hoffentlich eine kleine Welttournee!»

Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten

Geri Horner blieb bei der Frage nach einer Wiedervereinigung zurückhaltender. Sie sagte: «Ich liebe die Spice Girls als ganze Bewegung, unseren Stamm und die einzelnen Mitglieder.» Die Spice Girls verkauften in ihrer ursprünglichen vierjährigen Laufzeit mehr als 100 Millionen Platten und hatten neun Nummer-eins-Singles, bevor Horner die Band verliess. Simon Fuller managte später die Karrieren von David (49) und Victoria Beckham, bevor sich ihre Wege 2018 trennten.