Justin Bieber trauert um seinen Grossvater. Auf Instagram nimmt er mit einem emotionalen Post Abschied und erinnert sich an die guten Zeiten mit seinem «Papa».

Justin Bieber in Trauer

1/5 Schwere Zeiten für Justin Bieber. Foto: GC Images

Darum gehts Justin Bieber trauert um seinen Grossvater und teilt emotionale Erinnerungen

Bieber erinnert sich an gemeinsame Hockeyspiele und grosszügige Gesten

Grossvater gab Justin wöchentlich 20 Dollar Taschengeld von der Grossmutter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Justin Bieber (31) hat seinen Grossvater Bruce Dale (†80) verloren. Auf Instagram verabschiedet sich der Sänger von seinem «Papa», wie er den Stiefvater seiner Mutter Pattie Mallette (50) nannte. Zu seinem Bild, das den jungen Justin Bieber zeigt, wie er das Gesicht seines Grossvaters in beiden Händen hält, schreibt der Kanadier emotionale Worte. Bruce Dale war mütterlicherseits der einzige Grossvater, den Justin Bieber kannte, denn der leibliche Vater seiner Mutter, Michael Mallette, starb bereits 1984 im Alter von 37 Jahren.

Bieber erinnert sich zunächst daran, wie sehr er seine Grosseltern – und vor allem seinen Grossvater – um den Finger wickeln konnte. «Papa, ich hab immer dein ganzes Geld genommen. Ich erinnere mich, wie du mir extra gesagt hast, dass Gramma dir ein Taschengeld von 20 Dollar pro Woche gegeben hat!», schreibt Bieber.

Lustige Zeiten beim Eishockey

Wenn er mit Bruce Dale dann gemeinsam Hockeyspiele besuchte, versuchte der kleine Justin stets, seinen Opa davon zu überzeugen, Snacks zu kaufen. «Zögernd hast du dann immer nachgegeben.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ausserdem behält Justin Bieber in Erinnerung, dass sein Grossvater den Schiedsrichtern nie eine ruhige Minute liess. «Mein Grossvater nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, die Schiedsrichter wissen zu lassen, dass sie Mistkerle waren.»

«Ich werde dich für immer vermissen»

«Ich kann es kaum erwarten, dich im Himmel bald wiederzusehen», schreibt Justin Bieber weiter. Aufgrund seiner Beiträge und seines Verhaltens in jüngster Vergangenheit fragt man sich, ob dieser Satz Grund zur Sorge bereiten soll. Will Justin Bieber uns mit dem «bald» etwas sagen?

Es ist wahrscheinlich, dass Justin Bieber das «bald» einfach nur so dahingesagt hat, aber nichts weiter dahintersteckt. Zum Abschluss sagt er: «Ich werde dich vermissen. Ich werde leiden. Und ich werde hier sitzen und mich an all die wundervollen Zeiten erinnern, die wir gemeinsam hatten.» Zu einem Video schreibt Justin Bieber dann noch: «Ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich und werde dich für immer vermissen.»