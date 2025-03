Justin Bieber zeigt sich auf Instagram, wie er eine Bong raucht, eine Wasserpfeife, mit der man üblicherweise Cannabis konsumiert. Er wirkt abgemagert, von der angekündigten Welttournee fehlt jede Spur. Was ist nur los mit dem einstigen Teenie-Idol?

Popstar in der Krise

Auf einen Blick Justin Bieber sorgt für Bedenken: Drogenkonsum und vernachlässigte Musikkarriere

Fotos zeigen Bieber beim Cannabis-Konsum.

Er ist abgemagert und sieht erschöpft aus

Silja Anders Redaktorin People

Justin Bieber (31) war einst DAS Teenie-Idol schlechthin. Er kam früh zu Ruhm, grosse Skandale blieben aus. Natürlich beging er hier und da eine Dummheit, fuhr beispielsweise mit dem Golfcart durch Bad Ragaz SG und erhielt dafür eine Geldstrafe.

Grundsätzlich waren seine Vergehen aber immer harmloser Natur. In letzter Zeit gibt Bieber aber Anlass zur Sorge. Befindet er sich in einer Abwärtsspirale?

Drogenkonsum

Auf Instagram zeigt sich Justin Bieber anlässlich seines 31. Geburtstags am 1. März auf Instagram. Soweit nicht ungewöhnlich. Doch was er dort macht, verstört. Auf einem Velo sitzend raucht er eine grosse Bong aus Glas. Eine Bong – für alle, die nicht damit vertraut sind – eine Bong ist eine Wasserpfeife, mit dem man üblicherweise Cannabis konsumiert.

In den Kommentaren ist man uneins. Einige Fans sind entsetzt darüber, dass Justin Bieber öffentlich Drogen konsumiert und sind der Meinung, er sollte für seinen Sohn Jack ein besseres Vorbild sein. Andere sagen, dass man sich nicht so aufregen solle, immerhin sei Cannabis in Kalifornien, wo Bieber wohnt, legal. Fakt ist: Cannabis ist eine Droge – legal oder nicht. Zu diesem Thema äusserte sich kürzlich Biebers Management und sagte zu «TMZ»: «Justin konsumiert keine Drogen, die Anschuldigungen sind anstrengend und bedauerlich.» Der Grund für seine offensichtliche Erschöpfung liege woanders. Justin Bieber habe «ein sehr transformatives» Jahr hinter, viele private und geschäftliche Beziehung hätten sich aufgelöst.

Welttournee

Eigentlich war geplant, dass Justin Bieber 2025 auf grosse Welttournee geht. Schaut man aber auf seine Webseite, findet man dazu keinerlei Informationen. Auch sonst gibt es keine Hinweise darauf, dass der Kanadier in diesem Jahr auf Tour gehen wird. Eigentlich hätte die Tour bereits 2023 durchgeführt werden sollen. Bieber musste diese aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er war am Ramsay-Hunt-Syndrom erkrankt, das eine schmerzhafte Gesichtslähmung auslöste. Anfang 2024 stand er wieder auf der Bühne. Eine Fortsetzung seiner Welttournee scheint derzeit jedoch nicht geplant zu sein. Denn auch Ticketinformationen sind nicht zu finden.

Konzerte

Konzerte von Justin Bieber sind derzeit rar gesät, um nicht zu sagen: nicht vorhanden. Das letzte Konzert scheint jenes im Januar 2024 gewesen zu sein, als er für die NHL Kanada auf der Bühne stand. Seitdem ist es aber ruhig geworden. Hat Justin Bieber keine Lust mehr auf Musik?

Abgemagert

Aktuelle Bilder sorgten bei Fans von Justin Bieber für Entsetzen und für Sorge. Der Sänger sieht abgemagert und erschöpft aus, eingefallene Wangen und dunkle Augenringe prägen sein Gesicht. Manche vermuten, dass Drogen am Aussehen des Vaters eines kleinen Sohnes Schuld sein könnten. Diese Gerüchte widerlegt der Sänger mit seinen Bong-Fotos nicht wirklich.

Ehekrise

Immer wieder werden Stimmen laut, zwischen Justin Bieber und seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) soll es kriseln. Lange hiess es sogar, er würde sie gar nicht mögen, es sei eine arrangierte Ehe gewesen, eingefädelt von Haileys Vater Stephen Baldwin (58). Andere meinten, Justin Bieber trauere immer noch seiner Ex-Freundin Selena Gomez (32) hinterher. Dann kam vor wenigen Wochen auch noch der seltsame Zwischenfall, dass Justin seiner Ehefrau plötzlich auf Instagram entfolgte. Kurz darauf lieferte er die Begründung, dass sich jemand auf seinem Profil eingeloggt habe und Hailey entfolgt sei. Inzwischen folgt er ihr wieder.

Fakt ist jedoch, dass Justin und Hailey Bieber seit sieben Jahren verheiratet sind und ein Kind zusammen haben.

Abwärtsspirale oder einfach nur Erschöpfung?

Ja, die aktuellen Fotos von Justin Bieber mit der Bong verstören. Er hatte einst eine Vergangenheit mit harten Drogen, ist seit 2014 eigentlich clean. Cannabis scheint er aber nicht völlig abgeschworen zu haben. Aber sind die Bilder wirklich Anlass zur grossen Sorge?

Es stimmt, Justin Bieber sieht im Moment nicht sehr gesund aus, es wirkt zudem so, als vernachlässige er seine Musikkarriere. Doch beides könnte einen gemeinsamen Grund haben: Justin Bieber hat ein sechs Monate altes Baby daheim. Klar, bei Superstars wie ihm erwartet man, dass sie eine Nanny haben. Aber vielleicht kümmern sich die Eltern trotzdem intensiver um ihren Sohn, als man denkt. Sein Management sagte gegenüber «TMZ», dass sich Justin Bieber zurzeit auf seine aktive Vaterrolle, seine Ehe und die Kreation neuer Musik konzentriere. Und alle, die selbst im Moment ein kleines Kind daheim haben oder diese Phase einmal durchmachen mussten, wissen wohl, wie anstrengend ein Baby sein kann.

Von einer Ehekrise scheint ebenfalls keine Spur zu sein, wenn man sich die Fotos und Videos von Justin Biebers Geburtstagsfeier anschaut. Dort wirken er und Hailey Bieber verliebt und können die Finger kaum voneinander lassen.