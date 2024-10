Justin Bieber meldet sich zurück auf Instagram. Foto: GC Images 1/6

Die Akte Diddy ist einer der grössten Fälle, den die Musikgeschichte wohl je erlebt hat. Gegen den Rapper P. Diddy (54), der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heisst, wird seit einigen Wochen wegen verschiedener Delikte ermittelt. Die Anklagen lauten etwa Vergewaltigung, Missbrauch von Minderjährigen, Drogenmissbrauch, Sexhandel.

Inmitten dieses Skandals tauchen auch immer mehr Namen von anderen Grössen auf aus der Entertainment-Branche auf. Auch der von Sänger Justin Bieber (30).

Diddy war einst sein Mentor

P. Diddy nahm Justin Bieber zu Beginn dessen Karriere unter seine Fittiche, die beiden Musiker waren viele Jahren miteinander befreundet. Die Nachricht über Diddys Verhaftung und die Anschuldigungen gegen ihn sollen den 30-jährigen Kanadier laut US-Medienberichten «völlig aus der Bahn geworfen» haben. «Er hat bei Diddys letztem Album mitgemacht. Hätte er von der Sache gewusst, hätte er dies auf keinen Fall getan», sagte ein Insider gegenüber «Daily Mail» kurz nach Diddys Verhaftung.

Doch auch das Verhältnis zwischen Bieber und Diddy soll sich mit der Zeit verändert haben. In einem nun wieder aufgetauchten Video der beiden scheint Diddy dem jungen Bieber beinahe Vorwürfe zu machen, dass dieser sich nach dem Durchstarten seiner Karriere nicht mehr bei dem Rapper gemeldet habe. Justin Bieber schient sich sichtlich unwohl in der Gegenwart des 54-Jährigen zu fühlen, versucht aber, sich nichts anmerken zu lassen. Als er 15 Jahre alt war, verbrachte er zwei Tage lang mit P. Diddy – was während dieser Zeit geschah, ist nicht bekannt.

Jetzt meldet sich Justin Bieber, der im August zum ersten Mal Vater geworden ist, auf Instagram zurück. Wer gehofft hat, dass er sich zu den Anschuldigungen gegen seinen einstigen Mentor äussern würde, wird enttäuscht. Stattdessen postet der 30-Jährige eine Reihe von Fotos, wie er an musikalischem Equipment herumspielt, zwei Fotos von Vögeln, eines mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (27) und eines von einem Vollmond. Was genau Justin Bieber seinen Fans mit diesen Bildern wohl sagen möchte?

50 Cent plant Doku

Während Justin Bieber also weiterhin schweigt, nimmt Rapper 50 Cent, eigentlich Curtis Jackson (49), kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit «People» macht er deutlich, dass er schon immer gesagt habe, dass P. Diddy nicht ganz sauber sei. «Es sieht so aus, als ob ich etwas Unerhörtes gemacht hätte, aber das habe ich nicht. In Wirklichkeit sage ich nur das, was ich schon seit zehn Jahren sage», erklärt der 49-Jährige. «Mit dem ganzen Puffy-Zeug in den Medien wird es jetzt konkreter, aber abgesehen davon habe ich schon immer gesagt, dass ich mich von dem ganzen Kram fernhalte, weil das nicht mein Stil ist», ergänzt 50 Cent weiter.

Die Fehde zwischen den Rappern begann, als 50 Cent 2006 in seinem Song «The Bomb» andeutete, P. Diddy habe etwas mit der Ermordung des Rappers Notorious B.I.G. im Jahr 1997 zu tun. Seither war es ein ständiges Hin und Her zwischen den Musikern und ein ewiger Konkurrenzkampf.

Bringt neue Doku Licht ins Dunkel?

Und jetzt kommt der grösste Coup von 50 Cent gegen seine Nemesis Diddy: Für eine neue Dokumentation, welche derzeit in Arbeit ist, agiert Cutis Jackson als Produzent. Die Erlöse dieser Doku sollen an Opfer von sexueller Gewalt gehen, erklärte 50 Cent. Derzeit scheint 50 Cent als klarer Sieger aus dem Streit zwischen ihm und P. Diddy hervorzugehen.