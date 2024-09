Sean «Diddy» Combs ist in New York verhaftet worden. Der Rapper steht seit Monaten in der Kritik. Unter anderem macht ihm eine Ex-Freundin Missbrauchsvorwürfe.

Polizeiaktion in Manhattan

Georg Nopper Redaktor News

Der US-amerikanische Musiker und Produzent Sean «Diddy» Combs (54) wird von mehreren Personen des Missbrauchs und der sexuellen Belästigung beschuldigt. Ermittlungen laufen. Unter anderem wirft ihm seine Ex-Partnerin Cassie Ventura (37) mehrfache Vergehen während ihrer zehnjährigen Beziehung vor. Wie CNN berichtet, wurde der Rapper am Montagabend (Ortszeit) in New York verhaftet.

Der Anwalt des Musikers bestätigt dies gegenüber dem Sender. Laut einer nicht genauer bezeichneten Quelle klickten die Handschellen in einem Hotel in Manhattan. Die Anklagepunkte sind derzeit noch unklar.

Hausdurchsuchungen im März

«Wir sind enttäuscht über die Entscheidung, eine unserer Meinung nach ungerechte Strafverfolgung von Herrn Combs durch die US-Staatsanwaltschaft zu verfolgen», sagt Anwalt Marc Agnifilo gegenüber CNN. Der Musiker habe bei den Ermittlungen kooperiert und sei letzte Woche in Erwartung einer Anklage extra nach New York gekommen. Combs sei unschuldig und habe nichts zu verbergen. «Er ist ein unvollkommener Mensch, aber kein Krimineller», so Agnifilo weiter.

Seit letztem November wurde Combs mit zehn Klagen konfrontiert. Im März kam es in den Häusern des Rappers in Los Angeles und Miami zu Durchsuchungen. Nun sollen die Klägerinnen vor eine Grand Jury geladen werden, um sie dort zu vernehmen. Ob das Justizministerium Anklage gegen Combs erheben wird, ist noch unklar. Der Rapper weist die Vorwürfe zurück.