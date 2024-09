Das verstörende Verhältnis von P. Diddy zu Justin Bieber

Kurz zusammengefasst Justin Bieber verstört von Diddys Verhaftung wegen Sexhandels

Ältere Videos zeigen Bieber und Diddy in fragwürdigen Situationen

Diddy ist seit 2023 mit mehreren Zivilklagen konfrontiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patricia Broder Redaktorin People

Justin Bieber (30) soll von der Nachricht, dass Sean «Diddy» Combs (54) wegen Sexhandels verhaftet wurde, so sehr «verstört» sein, dass er sich von der Welt abgeschottet hat, berichten diverse US-Medien. Bieber sei von den massiven Anschuldigungen «völlig aus der Bahn geworfen» worden und ringe damit, sie zu verstehen, wird ein Insider von «Daily Mail» zitiert. Der «Sorry»-Sänger ist seit vielen Jahren mit dem Rap-Musiker befreundet und hatte noch vor weniger als einem Jahr mit Combs zusammengearbeitet. «Er hat bei Diddys letztem Album mitgemacht. Hätte er von der Sache gewusst, hätte er dies auf keinen Fall getan», so der Insider.

Sean Combs, auch bekannt unter seinen Pseudonymen Diddy, P. Diddy oder Puff Daddy wurde am Montag in New York verhaftet. Der Musiker wird wegen Verschwörung zur Erpressung und Sexhandels angeklagt. Der 54-Jährige werde für «nicht schuldig» plädieren, erklärte Diddys Anwalt Marc Agnifilo. Seit 2023 liegen mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauchs gegen den Rap-Mogul vor. Im März durchsuchten Agenten der Homeland Security zwei seiner Häuser in Los Angeles und Miami. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Alte Videos zeigen Diddy mit jungem Bieber

Neben den offiziellen Anklagen sind in den sozialen Medien haufenweise Anschuldigungen gegen Diddy zu finden. Auch ältere Videos, die den Rapper mit dem damals jungen Justin Bieber zeigen, sind wieder aufgetaucht. Einer der Clips stammt aus dem Jahr 2009. Damals war Bieber 15 Jahre alt. Der damals 40-jährige Diddy klopft dem jungen Sänger auf die Schulter und meint: «Wo wir abhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten, aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen.» Ein Satz, der heute in gänzlich anderem Licht erscheint. Stolz erklärt der Rapper in der Aufnahme weiter: «Ich habe nicht die rechtliche Vormundschaft für ihn, aber für die nächsten 48 Stunden ist er bei mir.»

Sean Combs, auch bekannt unter seinen Pseudonymen Diddy, P. Diddy oder Puff Daddy wurde am Montag in New York verhaftet. Der Musiker wird wegen Verschwörung zur Erpressung und Sexhandels angeklagt. Foto: keystone-sda.ch 1/8

Was in diesen zwei Tagen passiert ist, scheint die Beziehung der beiden Musiker belastet zu haben. Denn in einem weiteren Clip, der rund ein Jahr später aufgenommen wurde, wirken die beiden weit weniger harmonisch. «Ausverkaufte Arenen und so? Fängst an, dich anders zu verhalten, hm?», fragt Diddy Bieber fast schon vorwurfsvoll. Nach einer kurzen Pause fasst der Rapper nach: «Du hast mich nicht mehr angerufen und wir haben nicht mehr so abgehangen wie früher.» Bieber wirkt in dem Video eingeschüchtert. Er weicht dem Blick seines älteren Kollegen aus und scheint keine richtige Antwort zu finden. Aufnahmen wie diese befeuerten im Netz Gerüchte, dass sich Diddy auch am jungen Bieber vergriffen haben könnte. Weder Diddy noch Justin Bieber haben sich zu den alten Aufnahmen geäussert. Auch zu den aktuellen Anschuldigungen gegen seinen einstigen Freund hat sich der 30-Jährige bisher nicht geäussert.

Diddy weist sämtliche Vorwürfe zurück

Gegen Diddy wurden in den vergangenen Monaten mehrere Vorwürfe laut, bei denen es um sexuelle Gewalt geht. Produzent Rodney «Lil Rod» Jones, der mit Combs an dessen Album «The Love Album: Off the Grid» (2023) arbeitete, reichte im Februar dieses Jahres Klage vor einem Bundesgericht in New York (USA) ein. Er wirft dem Rapper vor, ihn über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben. Sean Combs weist sämtliche Vorwürfe durch sein Anwaltsteam zurück.