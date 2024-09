Sean «Diddy» Combs wurde am Montag wegen Erpressungsverschwörung und Sexhandel festgenommen. Schon seit November 2023 machte er immer wieder Schlagzeilen. Blick listet seine grossen und kleinen Ausrutscher und Skandale auf.

Der US-Rapper Sean «Diddy» Combs (54) wurde am Abend des 16. Septembers (Ortszeit) in einem Hotel in Midtown Manhattan von Beamten des Heimatschutzministeriums verhaftet. Ein Geschworenengericht erhob Anklage wegen Erpressungsverschwörung und Sexhandel. Es ist jedoch nicht Combs erste Begegnung mit dem Gesetz.

Seit November 2023 sieht er sich in New York mit einer Reihe von Klagen konfrontiert, in denen ihm sexuelle Übergriffe, Menschenhandel und andere kriminelle Aktivitäten vorgeworfen werden. Combs hat bislang alle Vorwürfe bestritten und zurückgewiesen, sie als Übertreibungen, «reisserische Theatralik» oder unbegründete Anschuldigungen bezeichnet. Auch seine Anwälte wiesen einige der Klagen gegenüber «Forbes» als reine Fiktion, Geldmacherei, «haltlos» oder «widerlich» zurück. Dennoch wird gegen den Rapper seit Monaten föderal ermittelt. Hier ist eine Übersicht der Anschuldigungen gegen ihn:

16 November 2023

Den Anfang machte Combs Ex-Freundin Cassie Ventura (38) mit einer Zivilklage. Sie behauptete, Combs habe sie von 2007 bis 2018 sexuell und körperlich missbraucht, sie zu sexuellen Handlungen mit anderen Männern gezwungen und sowohl privat als auch beruflich kontrolliert. Einen Tag später wurde die Klage für einen nicht genannten Betrag beigelegt. Gegenüber CNN betonten Combs' Anwälte, dass dies in keiner Weise «ein Eingeständnis von Fehlverhalten» sei und sie die Vorwürfe weiterhin bestreiten würden.

23 November 2023

Wenig später reicht Joie Dickerson-Neal eine Klage ein. Darin behauptet sie, Combs habe sie 1991 unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und den Übergriff heimlich gefilmt. Um dieselbe Zeit herum beschuldigt Liza Gardner Combs und den Sänger Aaron Hall (60), sie und eine Freundin 1990 oder 1991 im Alter von 16 Jahren sexuell missbraucht und zu Sex gezwungen zu haben.

6 Dezember 2023

Eine anonyme Klägerin reicht eine weitere Klage wegen sexueller Nötigung ein: Der Rapper soll im Jahr 2003 Drogen genommen und an einer Gruppenvergewaltigung der Klägerin teilgenommen haben. Sie war damals 17 Jahre alt und sei aufgrund der «grossen Menge an Drogen und Alkohol» nicht in der Lage gewesen, ihr Einverständnis zu geben.

26 Februar 2024

In seiner Klage behauptet Produzent Rodney «Lil Rod» Jones (38), Combs habe ihn sexuell belästigt, zu sexuellen Handlungen gedrängt und gezwungen, Sexarbeiterinnen zu beschaffen. Zudem wurde er Zeuge, wie Combs auf regelmässigen «Sexhandelspartys» mit Drogen versetzte Getränke an die Gäste, darunter auch minderjährige Frauen, verteilt habe.

25 März 2024

Bundesagenten durchsuchten Combs' Anwesen in Los Angeles und Miami, wo laut NBC-News-Quellen Waffen gefunden wurden. Die Durchsuchungen standen laut NBC News im Zusammenhang mit einer Untersuchung wegen Sexhandels. Zeitgleich wurden Combs' Telefone im Rahmen eines Haftbefehls am Flughafen in Miami beschlagnahmt, wie Strafverfolgungsquellen berichteten.

19 Mai 2024

Monate nach Venturas Klage veröffentlichte CNN ein Video aus dem Jahr 2016, das zeigt, wie Combs Ventura in einem Hotel in Los Angeles angreift. Combs entschuldigte sich wenige Tage später für das Video und erklärte, er habe damals «den Tiefpunkt erreicht» und suche «keine Entschuldigungen» für sein «unentschuldbares» Verhalten. Er übernehme «die volle Verantwortung».

22 Mai 2024

Ex-Model Crystal McKinney, eine Ex-Geliebte von Combs, reicht eine Klage ein, in der sie den Rapper beschuldigt, sie 2003 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben.

24 Mai 2024

Eine weitere Klage wegen sexueller Nötigung: April Lampros (51) beschuldigt Combs wegen vier «schrecklichen sexuellen Begegnungen», die zwischen 1995 und 2001 stattgefunden haben sollen, darunter seien drei Vergewaltigungen.

Anfang September 2024

Dawn Richard (41) von der Musikgruppe Danity Kane verklagt Combs und behauptet, er habe sie begrapscht, angegriffen, eingesperrt und ihr mit dem Tod gedroht, als sie versucht habe, Ventura zu verteidigen.