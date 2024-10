Zurzeit sitzt Sean «Diddy» Combs im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess, der am 5. Mai 2025 beginnen soll. Foto: AFP 1/5

Livia Fietz Praktikantin People

Im Juni löschte Rapper Sean «Diddy» Combs (54) alle seine Instagram-Posts, nachdem er sich einen Monat zuvor für seinen Gewaltausbruch entschuldigt hatte. Bilder eine Überwachungskamera zeigten ihn dabei, wie er im Jahr 2016 seine Ex-Freundin Casandra Ventura (38) misshandelte. Derzeit sind jetzt nur noch drei Beiträge auf seinem Instagram-Profil zu finden – alle zeigen eines seiner Kinder – und der jüngste wurde erst kürzlich veröffentlicht.

Momentan wartet der Rapper im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, auf seinen Prozess wegen Sexhandels, Erpressung und Transport zur Prostitution, der am 5. Mai 2025 beginnen soll – seit Monaten werden diverse Klagen gegen den 54-Jährigen eingereicht. Am Dienstag, 15. Oktober, nutzte er die Gelegenheit, um seiner Tochter Love, die er mit seiner Ex Dana Tran (30) hat, zu ihrem zweiten Geburtstag zu gratulieren.

«Alles Gute zum Geburtstag!»

Sein neuester Instagram-Beitrag besteht aus vier Fotos, die seine Tochter Love zeigen – zweimal mit ihm, zweimal hübsch angezogen mit einem Kuchen. Dazu schreibt er: «Alles Gute zum Geburtstag Love, Daddy liebt dich.» Die Kommentarfunktion hat der Rapper deaktiviert.

Gemäss den Besuchsrichtlinien des MDC darf Combs wöchentlich für eine Stunde Besuch empfangen, sofern diese im Voraus genehmigt wurden. Ob er aufgrund ihres Geburtstags bereits Kontakt mit Love hatte oder noch haben wird, ist unklar.

Seine Familie steht hinter ihm

Trotz der schweren Vorwürfe zeigt seine Familie weiterhin ihre Unterstützung. Am ersten Verhandlungstag waren neben seiner Mutter auch sechs seiner sieben Kinder im Gerichtssaal in New York City anwesend.

Laut dem «People»-Magazin konnte Combs kürzlich kurz mit Familienmitgliedern und seinen Kindern telefonieren. Eine Quelle teilte mit, dass er sich sehr um das Wohlergehen seiner Kinder sorge.

Eine weitere Quelle berichtete, dass die Kinder nach der Festnahme ihres Vaters in einem Schockzustand seien: «Es ist herzzerreissend, die Kinder in dem Zustand zu sehen.» Für sie sei der Rapper nicht Diddy, sondern einfach nur ihr Vater. «Er war immer ein liebevoller, hingebungsvoller Vater», fügte die Quelle an.