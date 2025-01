1/6 Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Justin Bieber entfolgt Ehefrau Hailey auf Instagram. Fans spekulieren über Eheprobleme

Das Paar weilt in den Skiferien in Aspen. Justin postet Foto mit Bong zwischen Beinen

Biebers bekamen im August 2024 ihren ersten Sohn Jack Blues Bieber Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Justin Bieber (30) sorgt aktuell für Aufsehen in den sozialen Medien. Der kanadische Popstar ist seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) auf Instagram entfolgt, was bei Fans für Verwirrung sorgt. Was ebenfalls Fragen aufwirft: Auf dem Instagram-Kanal von Hailey ist alles unverändert – Justin steht noch immer in der Liste der Menschen, denen sie folgt.

Die Spekulationen um Probleme in der Ehe der Biebers nehmen zu, nachdem Justin zuvor bereits seinem Schwiegervater Stephen Baldwin entfolgt war. Fans äussern in den sozialen Medien ihre Besorgnis: «Sind sie fertig miteinander?», fragt ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentiert: «Die Dinge werden pikant... es ist jetzt Instagram-offiziell.»

Justin Bieber als kiffender Vater

Einige Fans weisen jedoch darauf hin, dass das Paar gemeinsam in den Skiferien in Aspen sei und darum alles in Ordnung zu sein scheint. «Sie sind gerade zusammen in Aspen. Er hat es wahrscheinlich versehentlich gemacht», beruhigt ein Nutzer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für Unverständnis sorgt auch Justin Biebers Drogenkonsum. Während den Ferien im Nobelskiort im Bundesstaat Colorado, wo Marihuana legal ist, postete er Fotos mit einer Bong zwischen den Beinen. Die Reaktionen der Fans waren gemischt. Einige zeigten sich besorgt: «Du bist Vater. Das ist nicht dein Weg.» Andere nahmen es gelassener: «In einem anderen Leben rauchen wir zusammen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Biebers Manager fliegt aus seinem Instagram

Bereits Ende letzten Jahres gab es Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares. Fans spekulierten über Eheprobleme, nachdem Justin mehreren prominenten Personen auf Instagram entfolgt war, darunter sein Mentor Usher und sein ehemaliger Manager Scooter Braun.

Trotz der Spekulationen scheint Justin bemüht, die Gerüchte zu zerstreuen. Während des Urlaubs in Aspen postete er ein Schwarz-Weiss-Foto von Hailey und bezeichnete sie als «die grossartigste Frau, die ich kenne und je kennen werde». Justin Bieber und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet, im August 2024 kam ihr erster Sohn Jack Blues Bieber zur Welt.

Am 21. Januar 2025 kommt dann dieses Statement von Justin Bieber in seiner Instagram-Story: «Jemand ist in meinen Account gegangen und entfolgte meiner Frau», schreibt er. Sie werde es durch seinen Post nun erfahren, fügt der Musik an.