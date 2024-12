Im Jahr 2024 hat sich die Zahl der Promi-Babys ziemlich erhöht. Ob in der Schweiz oder international – es durften sich viele Stars und Sternchen über Familienzuwachs freuen.

Hänni, Bieber und Co.

1/13 Mit diesem Foto kündigten Luca und Christina Hänni im Dezember 2023 an, ein Baby zu erwarten. 2024 begrüssten sie dann ihre kleine Tochter. Doch sie waren in diesem Jahr nicht die einzigen Promis, die Eltern wurden. Foto: Instagram/lucahaenni1

Auf einen Blick 2024 war ein Babyboom-Jahr in der Welt der Promis

Luca und Christina Hänni, Zoë Pastelle und Justin Bieber wurden Eltern

Silja Anders Redaktorin People

Das Jahr 2024 war in der Promiwelt ein kleiner Babyboom. Wo man nur hinschaute, es schien, als würden alle Nachwuchs erwarten. Während sich manche Promi-Eltern noch bis zum nächsten Jahr gedulden müssen, erblickten andere Babys berühmter Eltern bereits das Licht der Welt.

Für Stars wie Hazel Brugger, Pietro Lombardi oder Chris Pratt war es bereits das zweite, dritte oder sogar vierte Kind, welches sie in ihrer Familie willkommen heissen durften. Aber es gab 2024 auch viele Neo-Eltern, wie beispielsweise Luca und Christina Hänni, Margot Robbie, Zoe Pastelle oder Justin und Hailey Bieber.

Bei uns erfahrt ihr, wer in den vergangenen 12 Monaten seine Familie erweiterte oder wo aus einem Paar erstmals Eltern wurden.

Luca (30) und Christina Hänni (34)

Der Sänger und die Tänzerin gaben sich im Sommer 2023 das Jawort. Kurz vor Weihnachten erfreuten sie ihre Fans mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk: Christina war schwanger. Inzwischen ist die kleine Tochter da und die glücklichen Eltern schweben im siebten Baby-Himmel.

Foto: Instagram

Hazel Brugger (30)

Comedienne Hazel Brugger ist in der Mama-Rolle nicht mehr ganz neu, denn sie brachte zu Beginn des Jahres 2024 bereits ihr zweites Kind zur Welt. Auch diesmal wurde es ein Mädchen, nachdem Brugger und Ehemann Thomas Spitzer (36) bereits im März 2021 eine Tochter bekamen.

Zoë Pastelle (25)

Schauspielerin Zoë Pastelle überraschte 2023 mit der Ankündigung ein Baby zu erwarten. Ihre Follower und Followerinnen liess sie auf Instagram aktiv an der Schwangerschaft teilhaben und postet regelmässig Fotos mit ihrem kleinen Sohn namens Ilios, der nun den Geburtstag 29. Februar 2024 hat – und damit nur alle vier Jahre seinen richtigen Geburtstag feiern kann. Der Vater bleibt bis heute ein Mysterium.

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32)

«Twilight»-Schwarm Robert Pattinson und seine Partnerin Suki Waterhouse sind seit 2018 ein Paar. Im März dieses Jahres krönte das erste gemeinsame Kind ihr Liebesglück.

Foto: Instagram/sukiwaterhouse

Justin (30) und Hailey Bieber (27)

Es war wohl eine der unerwartetsten Babynachrichten des Jahres, als Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey bekanntgaben, Eltern zu werden. Im August war es dann endlich so weit und der kleine Jack Blues Bieber erblickte das Licht der Welt und wurde im Oktober direkt schon ins Pärchenkostüm seiner Eltern zu Halloween integriert.

Foto: Instagram/haileybieber

Margot Robbie (34)

Die Schauspielerin hat dank des Megahits «Barbie» im Jahr 2023 eines der wohl erfolgreichsten Jahre ihrer Karriere hinter sich. 2024 kam dann der bisher wohl grösste private Höhepunkt: das erste Kind, welches sie mit Ehemann Tom Ackerley (34) bekam, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist. Offiziell hat das Paar noch nichts kommuniziert, doch ein Insider verriet, dass Robbie und Ackerley Eltern eines Buben geworden sind.

Foto: IMAGO/Cover-Images

Tiziana Gulino (27)

2014 gewann Tiziana Gulino die zweite Staffel «The Voice of Switzerland». Zehn Jahre später wurde sie erstmals Mama. Im Mai 2024 durften Tiziana und ihre Ehefrau Dania Gulino ihre kleine Tochter Mirea begrüssen, die mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurde. Wie Tiziana Gulino im Gespräch mit «Schweizer Illustrierte» verriet, sind dennoch sie und ihre Ehefrau beide rechtlich als Mütter auf Mireas Geburtsurkunde eingetragen.

Foto: Instagram

Kronprinz Hussein von Jordanien (30)

Auch die royale Welt durfte sich 2024 über Nachwuchs freuen. Kronprinz Hussein von Jordanien und seine Ehefrau Rajwa (29) wurden am 3. August erstmals Eltern. «Der Königliche Haschemitische Hof gibt mit Freude bekannt, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein am 3. August 2024 mit einem kleinen Mädchen gesegnet wurden, das Iman heisst», teilte der jordanische Palast im Sommer mit.

Foto: Instagram/alhusseinjo

Nelly (50) und Ashanti (44)

Spätes Elternglück bei Rapper Nelly und Sängerin Ashanti. Das Paar war bereits von 2003 bis 2012 ein Paar, trennte sich jedoch. 2023 flammte ihre Liebe wieder auf und sie gaben sich direkt das Jawort. 2024 erblickte am 18. Juli dann ihr gemeinsamer Sohn Kareem Kenkaide Hayes das Licht der Welt. Für Ashanti ist es das erste Kind, Nelly hat bereits zwei erwachsene leibliche Kinder und ist zudem der Adoptivvater der zwei Kinder seiner Schwester, die 2005 an Leukämie starb. Ein Foto des Kleinen teilte das Paar allerdings nicht mit der Öffentlichkeit.

Foto: Getty Images

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28)

Im Sommer kam das zweite gemeinsame Kind von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa zur Welt. Für Lombardi ist es bereits das dritte Kind, er hat bereits Sohn Alessio mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32). Der Kleine, dessen Geburt die Eltern am 23. August verkündeten, hört auf den Namen Amelio Elija.

Foto: Instagram/pietrolombardi

Jesse Ritch (32)

Der Berner Sänger und seine Freundin Alissa Orlando sind direkt zu Beginn des Jahres Eltern einer kleinen Tochter geworden. «Du bist unser wahres Glück! Meliyah Awa», schrieb Ritch damals auf Instagram und gab damit auch direkt den Namen der Kleinen bekannt.

Foto: Instagram

Sofia Richie (26)

Die Tochter von Superstar Lionel Richie (75) und dessen zweiter Ehefrau Diane Alexander (57) und ihr Ehemann, Elliot Grainge (30) wurden am 20. Mai 2024 zum ersten Mal Eltern. Das Paar gab ihrer Tochter den Namen Eloise Samantha Grainge.

Foto: Instagram/sofiagrainge

Alvaro Soler (33)

Im Mai 2023 heiratete Sänger Alvaro Soler das deutsche Model Melanie Kroll. Im Juli 2024 erblickte die gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Für beide ist es das erste Kind. Die schöne Neuigkeit teilte der Sänger auf Instagram mit einem Bild, auf dem eine Sonnenblume und das kleine Händchen seiner Tochter zu sehen ist.

Foto: Instagram

Chris Pratt (45)

Mit 45 Jahren wurde Chris Pratt zum vierten Mal Vater. Der Schwiegersohn von Action-Legende Arnold Schwarzenegger (77) und seine Ehefrau Katherine (34) haben bereits zwei gemeinsame Töchter, im November folgte Sohn Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Chris Pratt hat aus erster Ehe mit Schauspiel-Kollegin Anna Faris (48) bereits einen elfjährigen Sohn namens Jack. Ein Bild ihres Kleinen haben Chris Pratt und seine Frau bisher noch nicht geteilt.

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mia Madisson (27)

Es war ein langer und emotionaler Weg für Reality-TV-Star Mia Madisson. Vier Fehlgeburten musste Madisson verkraften, dabei wünschte sie sich so sehr ein Kind. Ihr grösster Wunsch ist nun endlich wahr geworden. Am 8. Dezember teilte sie auf Instagram ein Foto vom «schönsten Tag in meinem Leben»: Das erste Bild von sich und Partner Matteo Rocco (32) und ihrer kleinen Tochter mit dem Namen Sarabi Gaetana Rocco. Ein schöneres verfrühtes Weihnachtsgeschenk hätte sich Mia Madisson wohl nicht wünschen können.

Foto: Screenshot Instagram

