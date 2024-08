Justin Bieber legt sich mit Teenagern an

Popstar Justin Bieber hat es offenbar satt, von Fans belagert zu werden. Seinen Ärger liess er nun an einer Gruppe Jugendlichen aus, die ihn in einem Hotel verfolgt haben sollten. Ein Video macht im Netz die Runde.

1/5 Justin Bieber verteidigt seine Privatsphäre.

SpotOn Die People-Agentur

Popstar Justin Bieber (30) hat offenbar genug davon, in seinem Privatleben regelmässig von Fans belagert zu werden. Und seine Wut darüber liess der Sänger nun an einer Gruppe Teenagern aus, die ihn in der Lobby eines Hotels in West Hollywood wohl nicht in Ruhe lassen wollten. Ein Video des Vorfalls macht auf TikTok die Runde.

«Findet ihr das witzig?»

In dem Clip ist zu sehen, wie eine Gruppe junger Teenager, die laut «TMZ» für eine Bar-Mizwa in dem berühmten Hotel Waldorf Astoria waren, mit ihren Handys auf ihn gerichtet um Bieber stehen. Der 30-Jährige fragt «Findet ihr das witzig? Denkt ihr, das sei witzig?» und fordert die Gruppe dann mit einem entschlossenen «Geht weg hier! Das ist nicht witzig» auf, ihn in Ruhe zu lassen.

Justin Bieber sorgt sich um schwangere Ehefrau

Grund für Justin Biebers «Ausraster» waren offenbar Bedenken um die Sicherheit seiner schwangeren Ehefrau Hailey Bieber (27). Gegenüber «TMZ» berichtete ein Augenzeuge, der den Vorfall vor Ort mitbekam, dass Bieber seine Ehefrau im Hotel zum Mittagessen treffen wollte, als die acht Teenager anfingen, ihn zu verfolgen und nach ihm zu rufen.

Bieber habe die Jugendlichen demnach zunächst freundlich gefragt, ihn in Ruhe zu lassen. Die Gruppe habe ihn aber weiter gefilmt, was den Sänger schliesslich frustriert haben soll. Der Augenzeuge berichtet auch, Bieber habe die Jugendlichen nicht beleidigt oder beschimpft und wollte nur nicht gestört werden - vor allem sei er um die Sicherheit seiner Ehefrau besorgt gewesen.

Die Biebers werden schon bald erstmals Eltern

Justin und Hailey Bieber erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind - und das wohl schon sehr bald. Das Ehepaar, das seit 2018 verheiratet ist, gab die Schwangerschaft im Mai mit einem Instagram-Post bekannt. Hailey Bieber soll zu dem Zeitpunkt bereits im sechsten Monat gewesen sein.