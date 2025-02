Justin Bieber wurde am Samstag mit Augenringen und zerzaustem Bart auf den Strassen New Yorks gesichtet. Die neuen Fotos verstärken die Angst um das Wohlbefinden des Superstars.

1/6 Justin Bieber zeigt sich am Samstag wieder in New York. Foto: JosiahW / BACKGRID / Dukas

Auf einen Blick Justin Bieber in New York kränklich gesehen, Fans in Sorge

Gerüchte über mögliche Eheprobleme mit Frau Hailey kursieren

Fynn Müller People-Redaktor

Fans sorgen sich um ihren Superstar: Justin Bieber (30) wurde am Freitag in New York in einem kränklichen Zustand gesehen. Am Samstag tauchen neue Bilder auf – und der Sänger wirkt darauf noch erschöpfter. Mit tiefen, dunklen Augenringen und zerzaustem Bart läuft er durch die Strassen von New York.

Der Auftritt von Justin Bieber befeuert Gerüchte über mögliche Eheprobleme mit seiner Frau Hailey (28). Trotz der Gerüchte zeigten sich Justin und Hailey zuletzt gemeinsam im Urlaub in Aspen. Im August 2024 wurden sie Eltern eines Sohnes namens Jack Blues Bieber. Bisher haben sich weder Justin noch Hailey offiziell zu den Gerüchten geäussert.

Fans in Sorge

Die Anhänger von Justin Bieber, die sogenannten «Belieber», haben grosse Angst um den «Sorry»-Sänger, wie zahlreiche Kommentare im Netz zeigen. «Hoffentlich kann er die Hilfe bekommen, die er braucht. Ich wünsche der Familie alles Gute», schreibt eine Userin auf X.

«Er sieht aus, als wäre er 40 Jahre alt. Dieser junge Mann braucht ernsthafte Hilfe. Irgendetwas nagt an ihm», kommentiert eine andere. «Justin scheint den Weg von Britney Spears und anderen Kinderstars zu gehen», schreibt ein weiterer Fan. «Sehr traurig. Hoffentlich wendet sich das Blatt für ihn.»