Justin Biebers Erscheinungsbild in New York löst Beunruhigung aus. Der 30-Jährige wirkt angespannt und krank, während Spekulationen über Eheprobleme mit Hailey zunehmen.

Paar ist seit über 6 Jahren verheiratet und hat einen 5 Monate alten Sohn

Was ist mit Justin Bieber (30) los? Fans und Freunde sind in grosser Sorge um den Popstar. Der kanadische Sänger wurde am Mittwoch, 29.1. in New York City gesichtet und war auf den neusten Bildern kaum mehr wiederzuerkennen. Mit eingefallenen Wangen und ernster Miene sieht Justin Bieber angespannt und kränklich aus.

«Hoffentlich kann er die Hilfe bekommen, die er braucht. Ich wünsche der Familie alles Gute», schreibt eine Userin auf X. «Er sieht aus, als wäre er 40 Jahre alt. Dieser junge Mann braucht ernsthafte Hilfe. Irgendetwas nagt an ihm», kommentiert eine andere. «Justin scheint den Weg von Britney Spears und anderen Kinderstars zu gehen», schreibt ein weiterer Fan. «Sehr traurig. Hoffentlich wendet sich das Blatt für ihn.»

Paar soll unüberbrückbare Differenzen haben

Schon länger kursieren Gerüchte über Eheprobleme mit Ehefrau Hailey Bieber (28). Es heisst, das Paar habe unüberbrückbare Differenzen. Auf den neusten Bildern, die den «Sorry»-Interpreten zeigen, trägt er seinen typisch, zerzausten Look: Ein leuchtend gelber Kapuzenpulli, eine übergrosse Cargohose und pelzige, slipperähnliche Schuhe. Während der Sänger über den belebten Bürgersteig in New York schlendert, greift er sich einmal dramatisch in den Schritt. Ob die Geste als Jux für die Fotografen gedacht war, ist nicht bekannt. Ehefrau Hailey wurde währenddessen allein in der Nähe des Union Square – ein Platz in New York – gesehen, wie sie ein Gebäude verliess.

Justin und Hailey Bieber sind seit mehr als sechs Jahren verheiratet und haben den gemeinsamen Sohn Jack Blues (5 Monate). Auf den letzten gemeinsamen Bildern des Paares wirkten beide angespannt. Wie ein Insider gegenüber «Daily Mail» berichtet, seien Freunde des Models zunehmend besorgt über die Aktionen und das Verhalten des Sängers. «Sie liebt ihn sehr, aber er ist eine tickende Zeitbombe», so die Quelle. «Einige ihrer Freunde haben ihr geraten, ihr eigenes Ding zu machen und ihn zu verlassen.» Das Verhalten des Popstars sei «inakzeptabel», heisst es weiter. Die 28-Jährige habe sich schon zu viel gefallen lassen. Hailey Bieber und ihr nahes Umfeld hatten gehofft, dass sich Bieber nach der Geburt seines ersten Kindes, Sohn Jack Blues, ändern würde. «Doch obwohl er anfangs eine Zeit lang für seine Familie da war, hat sich wenig geändert», so der Insider.