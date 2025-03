1/7 Ziehen Justin und Hailey Bieber bald nach Europa? Vielleicht sogar in die Schweiz? Wir hätten da einige Vorschläge. Foto: GC Images

Hailey (28) und Justin Bieber (31) sollen in einer bitteren Ehekrise stecken, so lauten weltweit die Schlagzeilen. Seit knapp einem Monat wurde das Paar nicht miteinander gesichtet, auf seinen persönlichen Netzwerken gibt Bieber den gleichgültigen Kiffer und auch sonst scheint es um das einstige Teenie-Idol nicht gut zu stehen. In Hollywood ist der Trubel um die Biebers denkbar gross – darum soll das Paar in Erwägung ziehen, die USA zu verlassen.

Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, habe das Paar einen Tapetenwechsel in Europa dringend nötig. Eine als Immobilienmakler identifizierte Quelle, sei von den Biebers kontaktiert worden und beschreibt deren Vorhaben folgendermassen: «Sie wollen wieder ein einfacheres Leben führen.» Ein «langsameres Lebenstempo» soll den beiden helfen, «sich in einer ruhigeren Umgebung wieder zu verbinden», sagt der Insider gegenüber «The U.S. Sun». Das Ziel wäre es, die meiste Zeit des Jahres dann in ihrem neuen, europäischen Zuhause zu verbringen.

Kommt doch in die Schweiz

Die Biebers würden nach einem Ort «mit grossartigem Wetter, Privatsphäre, ländlich gelegen und einer ruhigen Umgebung» suchen. Im Vordergrund stehe das Abschalten vom Stress.

Die Schweiz trifft die Beschreibung perfekt – bis auf das grossartige Wetter vielleicht. Aber wenn die Wintertage vorüber sind und der Frühling anbricht, wird auch die Schweiz von der Sonne aufgewärmt. Darüber hinaus ist allgemein bekannt, dass in der Schweiz Diskretion und Privatsphäre grossgeschrieben werden.

Besser als Will Smith (56), der im August ohne Security durch die Zürcher Innenstadt geschlendert ist, kann man die Ruhe hierzulande nicht beschreiben: «Das ist fantastisch. Ich komme nie dazu, einfach so durch eine Stadt zu laufen.»

Die US-amerikanische «Sun» schreibt, dass es sich bei der Bieber-Wahlheimat um ein Land im Süden Europas handeln könnte. Wo es für die Eltern des sechsmonatigen Jacks hingehen wird, sei noch offen.

Diese internationalen Stars haben in der Schweiz ihr Zuhause gefunden

Hierzulande fühlte sich allerdings nicht nur Will Smith für seinen kurzen Trip wohl. Auch andere Weltstars haben sich in die Schweiz verliebt und entweder ein Ferienhaus gekauft oder sich ganz niedergelassen. Vielleicht können diese Stars und vor allem die von ihnen ausgesuchten Schweizer Orte als Bieber-Inspiration dienen.

Zürich

Die berühmteste Person, die in der Schweiz gelebt hat, war wohl Tina Turner (1939–2023). Sie und ihr Mann Erwin Bach (69) kamen 1995 nach Zürich und sind zwei Jahre später ins «Château Algonquin» nach Küsnacht ZH gezügelt. 2013 erhielt Turner den Schweizer Pass. Zu ihrem 75. Geburtstag gab sie der Gemeinde ihrer Wahlheimat etwas zurück und schenkte ihr die Weihnachtsbeleuchtung «Golden Twigs». 2023 schloss sie in der Goldküstengemeinde für immer die Augen.

Wallis

Der britische Musiker James Blunt (51) ist schon seit 2007 in Verbier VS ansässig, wo er ein grosszügiges Chalet besitzt. 2012 eröffnete er seine eigene Bergbeitz «La Vache», von der er sich aber mittlerweile wieder getrennt hat. Immer wieder verschlage es ihn im Winter auf die Skipiste – mit oder ohne Touristenandrang. «Hier werde ich wie ein normaler Mensch behandelt. Die Einwohner interessiert es nicht, ob jemand ein Star ist oder nicht», sagte er dazu 2021 im Interview mit Blick.

Genfersee

Der Abba-Star Anni-Frid Lyngstad (79) lebt seit Jahren in der Schweiz. Zunächst wohnte sie in Zermatt, «Himmel auf Erden», wie sie den Ort einst nannte. Später zog es sie an den Genfersee in die Gemeinde Genolier VD.

Auch Phil Collins (74) lebte zwei Jahrzehnte mit seiner damaligen Schweizer Freundin am Genfersee, bis er 2015 nach Miami zog. Trotz des unschönen Endes in der Schweiz, das dem Liebesdrama mit seiner Ex-Frau geschuldet ist, hat der Sänger zurück in den USA gesagt: «Die Schweiz war immer gut zu mir.»

Bodensee-Region

Der Formel-1-Star Sebastian Vettel (37) lebt bereits seit 2007 im Thurgau, genauer gesagt in der Gemeinde Kemmental, wenige Kilometer von Kreuzlingen und somit vom Bodensee entfernt.

Der Sänger Udo Jürgens (1934–2014) ist im Jahr 1977 in ein Zürcher Penthouse gezogen. Später wohnte er in einer Villa an der Goldküste, danach in einer mehrstöckigen Villa in Meilen ZH mit paradiesischer Seesicht. Kurz vor seinem Tod fand er in der Gemeinde Gottlieben TG Ruhe.

Ruth Maria Kubitschek (1931–2024) hat 30 Jahre lang in ihrer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in Fruthwilen TG gelebt, bevor sie ihr idyllisches Zuhause aufgab und im Alter von 90 Jahren ins Tessin nach Ascona zügelte. «Die Sonne und das milde Klima tun mir gut», sagte die deutsche Schauspielerin einmal.

Tessin

Das Tessin war auch die Wahlheimat der italienischstämmigen Sängerin Caterina Valente (1931–2024), bevor sie im September letzten Jahres starb. Über ihr Leben in Lugano TI sagte sie: «Ich wache jeden Morgen glücklich auf! Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte.»