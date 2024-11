Tina Turner hätte am heutigen Dienstag, 26. November, ihren 85. Geburtstag gefeiert. Ihre Zürcher Wahlheimat Küsnacht erstrahlt zum Ehrentag der «Queen of Rock'n'Roll» in Lichtern. Mit dabei: Ihr Ehemann Erwin Bach.

1/11 Tina Turner war eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Die achtfache Grammy-Gewinnerin wurde zu Lebzeiten als «Queen of Rock'n'Roll» gefeiert. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Tina Turner wäre heute 85 geworden

Gemeindepräsident und Witwer zünden gemeinsam die «Golden Twigs»-Beleuchtung an

Turner lebte über 25 Jahre in der Villa Algonquin in Küsnacht ZH

Vor anderthalb Jahren ist eine der grössten und erfolgreichsten Stimmen der Musikwelt gestorben: Tina Turner (1939–2023). Nach langer Krankheit ist sie am 24. Mai 2023 in ihrer Wahlheimat Küsnacht ZH gestorben, wo Turner zusammen mit der Liebe ihres Lebens Erwin Bach (68) über 25 Jahre in der Villa Algonquin gewohnt hat. Die Welt verlor ihre «Queen of Rock'n'Roll», die Goldküstengemeinde ihre berühmteste Einwohnerin. Über ihr Leben in Zürich sagte sie einmal im Blick-Interview: «In der Schweiz habe ich mein Zuhause gefunden. Ich bin endlich angekommen und sehr glücklich darüber.»

Am heutigen 26. November 2024 hätte Tina Turner ihren 85. Geburtstag gefeiert. Im Netz zollen Fans auf der ganzen Welt dem Rockstar zu ihrem Ehrentag Tribut und halten sie in Erinnerungen am Leben. Die Goldküstengemeinde Küsnacht, der sie vor zehn Jahren die glanzvolle Weihnachtsbeleuchtung «Golden Twigs» (zu Deutsch: goldene Zweige) geschenkt hatte, zieht mit. Dort leuchten heute zu Ehren ihres Geburtstags zum ersten Mal in diesem Jahr die von ihr gespendeten Lichter.

«Ich freue mich, heute Abend Herrn Bach zu treffen»

Vor dem Eindunkeln am Dienstagabend treffen sich Gemeindepräsident Markus Ernst (51) und Witwer Erwin Bach, um im kleinen Rahmen die vom Weltstar spendierte Beleuchtung anzuknipsen. «Ich freue mich, heute Abend Herrn Bach zu treffen und uns gemeinsam an Tina Turner zu erinnern», sagt der Gemeindepräsident gegenüber Blick. Ursprünglich wäre die Beleuchtung am Mittwochabend angezündet worden, doch «aus Anlass des Geburtstags von Tina Turner» würden die Lichter bereits einen Tag vorher die Goldküste erhellen.

Markus Ernst kannte Tina Turner vor ihrem Tod schon seit über zehn Jahren. «Meine Lieblingserinnerung an Tina ist von der Taufe unseres Seerettungsbootes vor gut 10 Jahren», erzählt Ernst. Im April 2013 hat der Rockstar «Taufgotti» für das Küsnachter Rettungsboot gespielt. «Ich taufe dich Tina», sagte der Star auf Deutsch, bevor sie den Champagner am Rumpf des Schiffes zerschellen liess. «Ich wünsche dir eine gute Fahrt und immer Wasser unter dem Kiel.» Eine Erinnerung, die Ernst wohl noch viele Jahre im Herzen tragen wird.

«Tina Turner Museum» lädt am Geburtstag zu Kaffee und Kuchen ein

Auch an ihrem Geburtsort Brownsville im US-Bundesstaat Tennessee geht Tina Turners Geburtstag nicht vergessen. So öffnet das Kulturerbezentrum der Stadt ihre Pforten für Fans, die ihr verstorbenes Idol feiern wollen. Die Einrichtung, in der das einzige Tina-Turner-Museum der Welt liegt, lädt zu Kaffee und Geburtstagskuchen. Ausserdem gebe es die Möglichkeit, im Anschluss ein einzigartiges Erinnerungsstück mitzunehmen, wie es auf der Website heisst.

Und auch in der deutschen Rheinstadt Köln, die sich acht Jahre lang die Wahlheimat der Musikikone nennen durfte, wird eine Geburtstagsparty in Erinnerung an Tina Turner gefeiert. Auf der eigens eingerichteten Website «tinaturnerparty.com» werden Fans der Sängerin eingeladen, nach Köln zu kommen, um mit ihnen «das Leben und das Vermächtnis der Queen of Rock'n'Roll zu würdigen». In diesem Sinne: Happy Birthday, Tina!