Die Schlagerikone Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie die «Bild» schreibt, ist die Deutsch-Italienerin friedlich in ihrem Haus in Lugano TI eingeschlafen. Ihre beiden Söhne seien zum Zeitpunkt ihres Todes an ihrer Seite gewesen. In einer Pressemitteilung teilt Valentes Familie mit, dass ihre Beerdigung in strikter Privatsphäre abgehalten werde. Ausserdem wolle die Familie keine öffentliche Gedenkfeier abhalten.

In den 1950er- und 1960er-Jahren war Caterina Valente weltberühmt und sang neben US-amerikanischen Musikikonen wie Chet Baker (1929–1988), Dean Martin (1917–1995) und Bing Crosby (1903–1977). Bis vor ihrem Tod lebte Caterina Valente im Tessin. «Ich wache jeden Morgen glücklich auf! Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte», sagte die Musiklegende über ihr Leben in der Schweiz.

Pepe Lienhard trauert um seine Freundin

Bandleader Pepe Lienhard (78) erreichte die Todesnachricht von Caterina Valente, währendem er seine Vögel fütterte. «Das stimmt mich sehr traurig. Caterina war die Grösste ihrer Zeit. Sie sang, tanzte, spielte Gitarre, Querflöte und schauspielerte. Sie war in den 50er- und 60er-Jahren weit weg von dem, was sich heute auf dem Musikparkett tummelt. Ich war und werde immer ein grosser Bewunderer von ihr sein.

Die Schlagerikone Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Foto: Impress Own/United Archives via Getty Images 1/6

Wir hatten viele gemeinsame Auftritte. Immer wieder überraschte Caterina alle mit ihrem einmaligen Talent. Ich kannte sie auch privat, war bei ihr und ihrem Sohn im Tessin. Auch abseits vom Rampenlicht war sie total aufgestellt, von sprudelndem Temperament, sehr lustig und charmant. Ich werde sie sehr vermissen und wünsche ihren Söhnen und ihren Liebsten viel Kraft, dir liebe Caterina eine friedvolle Reise, dein Pepe.»