1/6 Seit Monaten postet er wirres Zeug auf Instagram: Justin Bieber. Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts Justin Bieber sorgt mit seinen Instagram-Posts regelmässig für Aufruhr

Hailey Bieber wird vorgeworfen, ihren Mann Justin gestalkt zu haben

Bestätigt eine kryptische Story des Sängers nun die Vorwürfe?

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Was ist bloss bei den Biebers los? Diese Frage beschäftigt derzeit ihre Fans in den Sozialen Medien. Auf Instagram postet das einstige Teenie-Idol seit Monaten wirres Zeug: Einmal zeigt sich Justin Bieber (31) beim Kiffen, ein anderes Mal postet er ein Nacktbild seines Sohnes Jack Blues.

Und seine Frau Hailey Bieber (28)? Das Model kommt im Internet mindestens genauso schlecht weg wie ihr Ehemann. Grund dafür ist eine siebenteilige Serie, die derzeit durch Tiktok schwirrt. Darin wird sie unter anderem beschuldigt, Justin Bieber vor ihrer Ehe gestalkt zu haben. Auch soll sie ihren erfolgreichen Vater Stephen Baldwin (58) manipuliert haben – Achtung: Nepobaby-Alarm –, damit er seine Beziehungen für sie spielen lässt.

Bestätigt Justin Bieber die Stalking-Gerüchte um seine Frau Hailey?

Hailey Bieber selbst soll bereits angekündigt haben, dass sie gegen die Hassrede im Netz rechtlich vorgehen wolle. Dumm nur, dass ausgerechnet ihr Ehemann die Gerüchte um das Stalking weiter anheizt. Nachdem der Sänger seinen Instagram-Account ganze 17 Minuten lang deaktiviert hatte, postet er ein Bild seiner Frau Hailey in seiner Story. An sich erstmal nichts Ungewöhnliches.

Allerdings wurden Biebers Fans beim darübergelegten Song – «Jezebel» (1985) der Kultband Sade – stutzig. Laut dem «Cambridge Dictionary» ist die Definition von «Jezebel»: «Eine Frau, die Menschen täuscht, um zu bekommen, was sie will.» Gerade jetzt, wo seine Frau gegen die hartnäckigen Stalking-Gerüchte ankämpft, dürfte das im Hause Bieber für Gesprächsstoff sorgen.

Hailey Biebers Reaktion ist eindeutig: Das Model ist ihrem Ehemann auf Instagram kurzzeitig entfolgt. Im Nachhinein erklärte sie das folgendermassen: «Es handelt sich um einen Glitch. Ich bin ihm nicht entfolgt.»

Wollen die Biebers Selena Gomez die Show stehlen?

Im Netz sind sich Selena Gomez' (31) Fans sicher: Ausgerechnet jetzt, da sie und ihr Verlobter Benny Blanco (37) ihr Album «I Said I Love You First» veröffentlicht haben, zieht Justin Bieber mit seinen Eskapaden die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Gönnt Bieber seiner Ex, mit der er von 2011 bis 2018 eine On-Off-Beziehung führte, den Erfolg etwa nicht?