Auf TikTok reden alle über Selena Gomez', Benny Blancos und Gracie Abrams' neuen Song «Call Me When You Break Up», also «Ruf mich an, wenn du Schluss machst». Besingt Selena Gomez etwa ihren Ex-Freund Justin Bieber?

1/6 Selena Gomez hat, wie sie sagt, in ihrem Verlobten ihren «besten Freund» gefunden. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Selena Gomez veröffentlicht neuen Song

Fans spekulieren über versteckte Botschaft an Justin Bieber

Benny Blanco hat beim Musikvideo Regie geführt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Es gibt eine Sache, über die sich Selena Gomez' (32) Fans nicht einig werden wollen: Ist ihr aktueller Verlobter Benny Blanco (36) der Richtige für sie oder ist die Sängerin für Justin Bieber (30) bestimmt? Vor ihrer Zeit mit dem Musikproduzenten galten Selena Gomez und Justin Bieber – aka «Jelena» – nämlich acht Jahre lang als das Traumpaar schlechthin – trotz ihrer ständigen On-Offs. Und obwohl heute beide eine neue Liebe gefunden haben, wird immer wieder darüber spekuliert, ob sich die Sänger gegenseitig versteckte Botschaften schicken.

Mit Gomez neuem Song «Call Me When You Break Up» geht das Rätselraten weiter: Der Song mit ihrem Verlobten Benny Blanco und der Sängerin Gracie Abrams (25) hat nicht nur einen speziellen Titel, sondern auch einen speziellen Inhalt. Ruf mich an, wenn du Schluss machst – eine Botschaft an Bieber oder bloss ein PR-Stunt?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Geht es um ihren Ex-Freund Justin Bieber?

Vor einer Woche hat Selena Gomez auf Instagram bekannt gegeben, dass sie und ihr «bester Freund» ein gemeinsames Album herausbringen, «I Said I Love You First» (zu Deutsch: Ich sagte, «Ich liebe dich» zuerst). Am heutigen Freitag, 21. Februar, veröffentlicht Gomez überraschend den Song «Call Me When You Break Up» aus ihrem angekündigten Album. Ihr zweiter Song nach fünf Jahren Pause, versteht sich. Dass die Fans wegen langersehnter, neuer Musik durchdrehen, ist also verständlich.

In ihrem Lied besingen Gomez und Abrams das Vermissen einer alten Liebe, die in einer anderen Beziehung gebunden ist. So heisst es zum Beispiel im Refrain: «Wir sind so füreinander bestimmt, ich meine, Gott, wann wirst du aufwachen?» Und eben: «Ruf mich an, wenn du Schluss machst.»

Allerdings sollen Selena Gomez und Benny Blanco Berichten zufolge zum Zeitpunkt, als sie sich kennengelernt haben, beide single gewesen sein. Wer soll hier also wen angerufen haben? Viel plausibler klingt für die Fans die Theorie, dass Justin Bieber, der in letzter Zeit einen kränklichen Eindruck machte, sich bei Selena Gomez melden sollte, wenn es denn so weit ist.

Musikvideo auf dem Handy gedreht

So oder so – Die Gen Z feiert Gomez' neuen Song und wartet gespannt auf die restlichen Lieder des Albums, das am 21. März erscheinen wird. Für Gracie Abrams dürfte mit dieser Kollaboration ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen sein, nachdem sie bereits als Vor-Act bei Taylor Swifts (35) «The Eras Tour» auftreten durfte. Mit dem Song «That's So True» (2024) hat die Sängerin das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht und sich in der Musikwelt einen Namen gemacht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benny Blanco hat übrigens nicht nur den Song produziert, sondern auch noch beim Musikvideo Regie geführt. Wie er stolz auf Instagram in einem Video zeigt, sei das besagte Video mit seinem Handy aufgenommen worden.