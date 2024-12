1/5 Selena Gomez und Benny Blanco sind seit Dezember 2023 offiziell ein Paar. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Selena Gomez und Benny Blanco haben sich verlobt

Gomez präsentierte stolz ihren Verlobungsring und strahlte vor Glück

Paar ist seit Dezember 2023 offiziell zusammen, Blanco ist 36 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sie sind zwar erst seit Dezember 2023 ein Paar, doch bereits jetzt lassen sie die Liebesbombe platzen. Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben sich verlobt! Die Sängerin und Schauspielerin verkündete die frohe Kunde auf Instagram. Mit einer Reihe von Bildern präsentierte Gomez stolz ihren Verlobungsring und zeigte sich strahlend glücklich an der Seite ihres Zukünftigen.

Unter den Gratulantinnen finden sich viele Stars – die grösste unter ihnen bietet sogleich ihre Hilfe für die Hochzeit an. «Ja, ich werde das Blumenmädchen sein», verspricht Taylor Swift (34).

Die Fotos sprechen Bände: Auf einem Bild umarmt Blanco seine Verlobte zärtlich von hinten, beide strahlen in die Kamera. Gomez kommentierte den Post mit den Worten: «Für immer beginnt jetzt …» Blanco selbst reagierte prompt mit einem humorvollen Kommentar: «Hey, warte … Das ist meine Frau!»

Beide Turteltauben schwärmen voneinander

Aber nicht nur die frisch Verlobten, auch Fans und Prominente-Freunde des Paares überschütteten sie mit Glückwünschen. Schauspielerin Nina Dobrev (35) schrieb: «Ja! Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide!»

Die Verlobung kommt für Eingeweihte nicht völlig überraschend. Seit Dezember 2023 sind Gomez und Blanco offiziell ein Paar und haben in der Vergangenheit oft über ihre Zukunftspläne gesprochen. In einem Interview mit «Hollywood Reporter» im November äusserte sich Gomez zuversichtlich: «Ich sehe eine Zukunft mit dieser Person.» Auch Blanco schwärmte in der Vergangenheit von seiner Beziehung zu Gomez. Gegenüber People betonte er: «Jeder Tag mit ihr ist der beste meines Lebens.»