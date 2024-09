Selena Gomez ist offiziell Milliardärin

1/5 Sie besitzt eine der erfolgreichsten Make-up-Marken der Welt: Selena Gomez.

Selena Gomez (32) ist jetzt offiziell Milliardärin. Wie «Bloomberg» am Freitag (6. September) berichtete, ist die Sängerin und Schauspielerin mit einem Nettovermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar erstmals Teil des Bloomberg Billionaires Index. Allerdings nicht allein durch ihre Musik, wie etwa Taylor Swift (34): Gomez hat ihr Vermögen einer Mischung aus Musik, Schauspielerei und Unternehmertum zu verdanken.

Demnach besteht ein Grossteil (mehr als 80 Prozent) ihres Vermögens aus Einnahmen durch ihre Beauty-Marke «Rare Beauty», die sie im September 2020 ins Leben rief und die schnell zum Fanliebling unter den Kosmetikmarken wurde. Hinzu kommen Partnerschaften mit anderen Marken und «Wondermind», ihr Start-up rund um mentale Gesundheit. Zudem hat Gomez unter anderem in eine Bademoden-Marke und einen Essens-Lieferservice investiert.

Laut «Bloomberg» bringt allein eine einzige Instagram-Werbung der 32-Jährigen bis zu 30 Millionen Dollar ein – mit 424 Millionen Followern ist Gomez die meistgefollowte Frau auf der Plattform bzw. nach den Fussballern Cristiano Ronaldo (39) und Lionel Messi (37) die Person mit den drittmeisten Followern.

Erfolgreiche Karriere als Sängerin und Schauspielerin

Selena Gomez begann ihre Schauspielkarriere 2002 mit einer Rolle in der Kinderfernsehserie «Barney und seine Freunde». Der Durchbruch gelang ihr mit der Disney-Channel-Serie «Die Zauberer vom Waverly Place», in der sie die Hauptrolle der Alex Russo spielte. Es folgten Gastrollen in weiteren beliebten Disney-Serien sowie in Filmen wie «Another Cinderella Story» (2008), «Prinzessinnen Schutzprogramm» (2009) oder «The Dead Don't Die» (2019). Seit 2021 spielt sie eine der Hauptrollen in der Hulu-Serie «Only Murders in the Building». 2008 startete sie mit ihrem ersten Plattenvertrag auch als Sängerin durch, bisher veröffentlichte Gomez sechs Studioalben.