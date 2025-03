Selena Gomez Verlobter Benny Blanco muss im Netz viele Hasskommentare einstecken, insbesondere sein Aussehen wird von Fans der Popsängerin kritisiert. Was viele nicht wissen: In der Musikszene ist er ein gefragter Produzent.

Darum gehts Selena Gomez und Benny Blanco haben Ende 2024 ihre Verlobung bekannt gegeben

Benny Blanco wird im Netz zerrissen, vor allem sein Aussehen wird übel beschimpft

Selena Gomez (32) hat Ende 2023 ihre Beziehung zu Benny Blanco (37) öffentlich gemacht, ein Jahr später folgte die Verlobung. Vielen Fans ist der neue Mann an der Seite der Sängerin aber ein Dorn im Auge. Der Musikproduzent sehe hässlich aus, könne ihr nicht das Wasser reichen, um nicht zu sagen: Er ist nicht Justin Bieber (31). Mit ihm führte Selena Gomez nämlich acht Jahre lang eine turbulente On-Off-Beziehung. Und obwohl das Tempi passati sind, können sich die Fans von der Vorstellung des einstigen Traumpaars nicht lösen.

«Wie kann Selena nur auf so einen hässlichen Typen stehen?»

Die ersten Reaktionen auf ihre neue Beziehung fielen dementsprechend negativ aus. Wir erinnern uns: Benny Blanco hat in der Vergangenheit eng mit Justin Bieber zusammengearbeitet, zuletzt für den Song «Lonely» (2021). Zu dieser Zeit soll er einmal erwähnt haben, dass sich der Popstar deutlich von anderen Sängern abhebe und nicht nach einem standardisierten Muster arbeite – für Fans ein offensichtlicher Seitenhieb gegen Selena Gomez.

Es ist dieser Kommentar auf Gomez, was ihre Fans ihm nie verziehen haben. Auf Instagram lesen sich auch noch zwei Jahre später Kommentare wie: «Oh mein Gott, wie kann Selena nur auf so einen hässlichen Typen stehen?» und «Wir werden nie vergessen, was du über sie gesagt hast, halt dich von ihr fern!»

Wer jetzt denkt, dass sich Selena Gomez und Benny Blanco nach der Welle von Feindschaft still in ihre Villa verkrochen hätten, irrt. Stattdessen zelebriert das Paar öffentlich seine Liebe, gibt private Einblicke im Podcast von Jay Shetty (37) und veröffentlicht das gemeinsame Album «I Said I Love You First». Worum es geht – ihr ahnt es bereits – ihre romantische Liebesgeschichte.

Wer ist eigentlich Benny Blanco?

Was aber viele über Gomez' Verlobten nicht wissen: Er steckt als Musikproduzent hinter einer beachtlichen Liste von Hitsongs. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: «Señorita» (2019) von Shawn Mendes (26) und Camila Cabello (28), «Diamonds» (2012) von Rihanna (37) und «California Gurls» (2010) von Katy Perry (40) und Snoop Dogg (53).

Selena Gomez scheint in Blanco die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. «Wenn Benny mich anschaut, habe ich das Gefühl, er sieht das, was ich wirklich bin. Das findet man nur selten», sagt sie unter anderem im Podcast. Auch er findet für das Liebesglück mit seiner «besten Freundin», wie er sie liebevoll nennt, schöne Worte: «Wir sind beide als Individuen gewachsen und haben uns zum perfekten Zeitpunkt getroffen.»

