Justin Bieber veröffentlicht Nacktbild seines Sohns

Normalerweise freuen sich die Fans, wenn Justin Bieber (31) mal Fotos von seinem kleinen Sohn Jack Blues teilt. Doch mit seinem jüngsten Beitrag hat er heftige Kritik ausgelöst. Denn der Sänger veröffentlichte auf seinem Instagram-Account mit 294 Millionen Followern ein Bild des blutt-nackten Babys. Dabei warnen Polizei und Kinderschützer immer wieder, dass solche Fotos missbraucht werden könnten.

Das Gesicht wird von einem Emoji verdeckt - nicht aber der Körper

Das Foto ist das Startbild zu einer Serie mit verschiedenen Bildern. Es zeigt Bieber mit seinem sieben Monate alten Sohn im Arm auf einer Terrasse. Zwar verdeckt ein lilafarbenes Emoji Jacks Gesicht, sein Rücken liegt jedoch frei und auch sein Po ist unter Biebers Händen zu sehen. Unter den mehr als 37'000 Kommentaren finden sich viele kritische Stimmen. «Nicht das Gesicht des Babys zu posten, aber seinen Hintern, ist eigentlich verrückt», findet eine Followerin. «Denk dran, wie viele verrückte und gruselige Menschen es da draussen gibt», warnt eine andere. Jemand anderes weist darauf hin, dass das Bild bereits drei Millionen mal mit einem Herzchen versehen wurde – «und man weiss nicht, was sie sonst noch damit machen».

Andere wundern sich, dass ausgerechnet Bieber, der in jungen Jahren berühmt wurde und später mit der Öffentlichkeit und den Paparazzi haderte, so etwas Privates postet. «Er macht jetzt mit seinem Baby, was mit ihm gemacht wurde.» Er hätte dem Kleinen doch zumindest eine Windel umbinden können, merkt ein weiterer besorgter Fan an.

Weitere Schnappschüsse des Instagram-Beitrags zeigen den Sänger noch beim Face-Timing mit Jack sowie ein Retro-Foto des verstorbenen Rappers Tupac (1971-1996). Dazu schrieb er kryptisch: «Ich hasse es, deine Gefühle als Geisel zu nehmen.»

Drogen und Trennung: In der Gerüchteküche brodelt es

Seit Monaten machten Gerüchte über einen Drogenrückfall des Sängers die Runde, die ein Sprecher Ende Februar allerdings zurückwies. In seinen sozialen Netzwerken fällt Bieber jedoch weiter mit wirren Storys und Beiträgen auf. Auch von einer Ehekrise mit Hailey Bieber (28) wird seit längerem spekuliert – sie folgt ihm mittlerweile auch nicht mehr bei Instagram.

Das Paar heiratete im September 2019. Im Mai 2024 gaben die beiden bekannt, erstmals Eltern zu werden. Am 23. August kam ihr Sohn Jack Blues zur Welt.