Darum gehts Justin Bieber wirkt unglücklich im Disneyland trotz VIP-Tour mit Ehefrau Hailey und Freunden

Fans sorgen sich um Biebers Gesundheit aufgrund seines Erscheinungsbildes

Der Slogan «der glücklichste Ort der Welt» vom Disneyland scheint für Superstar Justin Bieber (31) nicht zuzutreffen. Zusammen mit Ehefrau Hailey (28) und gemeinsamen Freunden wurde Bieber am vergangenen Sonntag im Disneyland-Park im kalifornischen Anaheim gesichtet.

Während Hailey mit aufgesetzten Minnie-Mouse-Ohren strahlt und sich mit einer Mitarbeiterin vom Freizeitpark unterhält, bläst ihr Ehemann Justin hinter ihr Trübsal. Die Mundwinkel des Sängers sind beim Sonntagsausflug nach unten gezogen – auch die Mickey-Mouse-Ohren können dem in schwarz gekleideten Sänger kein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

VIP-Tour kostet stündlich bis zu 700 Dollar

Laut Augenzeugenaussagen bei DailyMail besuchte die Gruppe unter anderem Bahnen wie die Space Mountain oder Pirates Of The Caribbean – dies im Zuge einer VIP-Tour, die laut Disneys Preisliste pro Stunde zwischen 500 und 700 US-Dollar (ca. 440 – 610 Franken) pro Person kostet. Mit diesen Tickets können VIP's Warteschlangen umgehen.

Immerhin, auf den Bahnen schien der Sänger zumindest ein bisschen Spass zu haben. Auf Instagram veröffentlichte er eine Serie Bilder, die ihn beim Disney-Ausflug zeigen – wenn auch meist mit ernster Miene, bei einem Gruppenbild hält er den Stinkefinger in die Kamera.

Nicht der erste griesgrämige Auftritt

In jüngster Zeit wurde Justin Bieber immer wieder in schlechtem Zustand in der Öffentlichkeit gesichtet. Anfangs Februar lief er mit Augenringen und zerzaustem Bart durch die Strassen New Yorks. Wenige Tage zuvor zeigte er sich im Januar im Big Apple mit ernster Miene und eingefallenem Gesicht.

Fans waren schon im Januar in Sorge um ihr Idol: «Hoffentlich kann er die Hilfe bekommen, die er braucht. Ich wünsche der Familie alles Gute», schrieb eine Userin auf X. «Er sieht aus, als wäre er 40 Jahre alt. Dieser junge Mann braucht ernsthafte Hilfe. Irgendetwas nagt an ihm», kommentierte eine andere. «Justin scheint den Weg von Britney Spears und anderen Kinderstars zu gehen», so ein weiterer Fan.

Auch Gerüchte um Eheprobleme häufen sich schon länger. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist und im Sommer 2024 zum ersten Mal Eltern wurde, habe unüberbrückbare Differenzen, heisst es.

Verstörende Geburtstagsparty

Am 1. März feierte Bieber seinen 31. Geburtstag und zeigte davon Bilder auf Instagram, die Fans weiter in Sorge um den Kanadier trieben. Auf einem Velo sitzend rauchte er eine grosse Bong aus Glas – eine Wasserpfeife, mit der man üblicherweise Cannabis konsumiert. Sein Management sagte später gegenüber «TMZ»: «Justin konsumiert keine Drogen, die Anschuldigungen sind anstrengend und bedauerlich.» Der Grund für seine offensichtliche Erschöpfung liege woanders. Justin Bieber habe «ein sehr transformatives» Jahr hinter sich, viele private und geschäftliche Beziehungen hätten sich aufgelöst.

2022 wurde bei Bieber das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert. Der Virus führte unteranderem zu einer Gesichtslähmung, mehrere Konzerte sagte Bieber ab und legte seine Pläne einer Welttournee vorläufig auf Eis.