David Beckham im Spitalbett mit eingebundenem Arm fotografiert

Victoria Beckham teilt Genesungswünsche für ihren Mann auf Instagram

Eben noch erntete Sir David Beckham (50) kleine Rüebli in seinem Gemüsegarten – und Spott dafür von seiner Ehefrau Victoria Beckham (51), plötzlich sieht man den Ex-Fussballer weniger agil und ziemlich lädiert.

Auf Instagram veröffentlichte Victoria Beckham ein Foto ihres Göttergatten, das ihn im Spitalbett zeigt – inklusive Spitalrobe, etwas benebeltem Blick und eingebundenem Arm. Hoppla, wurde er etwa von seinem riesigen Huhn angegriffen? Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr amüsierte Beckham seine Fans mit seinen Hühnern auf Instagram, wobei ein Prachtexemplar für besonders viel Begeisterung sorgte.

Was genau passiert ist, verrät Victoria Beckham nicht. Und auch David Beckham hat sich noch nicht dazu geäussert – aus gegebenen Gründen. Mit eingebundenem Arm könnte es im Moment etwas schwierig werden, sein Handy zu bedienen.

Seine Ehefrau schreibt zum ersten Bild: «Get well soon, daddy», also «Werd schnell wieder gesund, Daddy». Auf einem zweiten Foto trägt David Beckham ein Freundschaftsarmband mit den gleichen Genesungsglückwünschen. Wer genau hinschaut, kann hier im Hintergrund erkennen, dass Beckham offenbar schon wieder aus dem Spital entlassen wurde und sich nun in den heimischen vier Wänden von Krankenpflegerin Victoria gesund pflegen lässt.

Wenn es um das Wohl ihrer Liebsten geht, scheuen die Beckhams ja bekanntlich keine Kosten und Mühen. Als Victoria Beckham sich vergangenen Jahr beispielsweise den Fuss brach, war ihr Ehemann zur Stelle, kümmerte sich liebevoll um sie und schenkte ihr sogar einen kleinen Roller, auf dem sie ihr kaputtes Bein ablegen konnte und somit trotz Verletzung mobil war.

Bei der gleichen Fürsorge von Seiten Victorias ist David Beckham sicher in null Komma nichts wieder topfit – und verrät dann vielleicht selbst, wie es zum eingebundenen Arm kam. Gute Besserung!