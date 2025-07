1/5 Gespielte Harmonie? Bei den Beckhams hängt der Haussegen offenbar gewaltig schief. Von links nach rechts: Cruz Beckham, Nicola Peltz, Victoria und Brooklyn Beckham. Foto: IMAGO/Cover-Images

Darum gehts Spannungen in der Familie Beckham spitzen sich zu

Cruz Beckham veröffentlicht scharfe Botschaften gegen Bruder Brooklyn

Die Spannungen in der Familie Beckham spitzen sich zu – das berichtet unter anderem das People-Magazin «Page Six». Cruz Beckham (20), der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), hat in den letzten Monaten mehrere scharfe Botschaften in den sozialen Medien veröffentlicht – sie richten sich gegen Bruder Brooklyn (26).

Die über die Notiz-Funktion von Instagram geteilten Nachrichten Aussagen, die dem Magazin vorliegen, reichen von «Du bist ein Betrüger», «Du bist jetzt ein Ar***loch» bis hin zu «Du bist tot für mich». Obwohl nicht vollständig klar ist, an wen diese Botschaften gerichtet waren, fallen sie in eine Zeit, in der Cruz in einen heftigen Streit mit seinem Bruder Brooklyn Beckham und dessen Frau Nicola Peltz (30) verwickelt war.



Langanhaltende Fehde

Die Situation eskalierte Anfang des Monats, als bekannt wurde, dass Cruz, Brooklyn, Nicola und der andere Beckham-Bruder Romeo sich gegenseitig auf Instagram entfolgt haben. Eine Quelle erklärte gegenüber «Page Six»: «Brooklyn und Nicola haben die Geschwister nicht absichtlich entfolgt. Es ist möglich, dass sie blockiert wurden.»

Der Konflikt geht über die Rivalität zwischen den Geschwistern hinaus. Es gibt auch anhaltende Spannungen zwischen Nicola Peltz und ihrer Schwiegermutter Victoria. Angeblich brachte Victoria Beckham ihre Schwiegertochter während deren Hochzeit mit Brooklyn im April 2022 zum Weinen, indem sie den speziellen Tanz des frisch vermählten Paares störte.

«Ein Muster, das bis heute anhält»

Eine Quelle berichtet dazu gegenüber Page Six: «Es war zutiefst verletzend. Leider war dies kein Einzelfall. Es ist ein Muster, das bis heute anhält.» Die Wurzeln des Konflikts reichen noch weiter zurück. Victoria Beckham soll verärgert gewesen sein, dass Nicola Peltz sich entschied, kein Hochzeitskleid aus deren Kollektion zu tragen.

Während die Familie versuche, mit diesen internen Konflikten umzugehen, habe Brooklyn Beckham deutlich gemacht, dass er in diesem Streit auf der Seite seiner Frau steht. Er soll seinen Verwandten mitgeteilt haben, dass er «keinen Kontakt» wünscht und nicht auf Versuche reagieren wird, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Ausgang offen.