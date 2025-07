Harper Beckham posiert mit ihrem Bruder Romeo für einen Instagram-Schnappschuss. Was sofort ins Auge sticht: das Accessoire des vierzehnjährigen Beckham-Sprösslings. Der Preis der Luxushandtasche befindet sich nämlich im fünfstelligen Bereich.

Darum gehts Harper Beckham posiert mit teurer Hermès-Tasche in den Familienferien

Victoria Beckham erkennt die Tasche als ihre eigene

Die Hermès Mini Kelly Bag hat einen geschätzten Preis von 20'000 Euro

Wenn die Jüngste aus dem Beckham-Clan in den Familienferien in Saint-Tropez (F) eine Bootstour macht, dann mit Stil. Gutgelaunt lächelt Harper Beckham (14) für ein Selfie mit ihrem Bruder Romeo Beckham (22) in die Kamera. Dieser teilte den Schnappschuss anschliessend mit seinen Followern auf Instagram. Der süsse Geschwistermoment ist eine Abwechslung zum laufenden Familienstreit bei den Beckhams.

Der wahre Hingucker auf dem Foto ist jedoch das Accessoire, das sich neben Harper auf der weissen Sitzgelegenheit befindet. Während andere Teenies wohl mit einem Jutebeutel vorliebgenommen hätten, posiert die einzige Tochter der Fussballikone David Beckham (50) mit einer Hermès Mini Kelly Bag. Der geschätzte Preis der Designerhandtasche liegt bei 20'000 Euro.

Das Nesthäkchen der Beckham-Familie scheint eine Schwäche für Luxusaccessoires zu haben. Aktuelle Fotos, die der «Daily Mail» vorliegen, zeigen Harper auch mit einer Goyard Saint Louis PM. Die Strandtasche, die nur im Laden und nicht online gekauft werden kann, hat einen Preis von rund 2'150 Euro.

«Diese Tasche kommt mir bekannt vor ...»

Diese Vorliebe für Fashion kommt nicht von irgendwo. Nicht nur ist Harper in einer Welt voller Glamour und Stil aufgewachsen, ihre Mutter Victoria Beckham (51) ist auch Modedesignerin und hat sich seit ihrer Spice-Girls-Zeit als Fashion-Ikone etabliert.

Als solche dürfte die einstige «Posh Spice» einen Kleiderschrank voller Luxusklamotten und Accessoires besitzen. An diesem scheint sich ihre Teenie-Tochter auch gerne zu bedienen. Victoria Beckham kommentierte den Instagram-Beitrag ihres Sohnes nämlich mit den Worten: «Diese Tasche kommt mir bekannt vor, Harper ...»

Es ist eine Phase in der Erziehung, die viele Mütter von Töchtern durchleben. «Die Freuden mit Töchtern im Teenageralter», schreibt eine Userin. Ein weiterer Kommentar lautet: «Die Taschen ihrer Mutter sind ihre Taschen.» «Ich würde genau dasselbe tun», deckt jemand Harper den Rücken, während ein Kommentar wohl ausspricht, was sich viele denken: «Wie viel Glück Harper doch hat, dass sie sich die Taschen ihrer Mutter ‹ausleihen› darf.»