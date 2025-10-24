Tritt Cruz Beckham in die Fussstapfen seiner Mutter? Der Sohn von Victoria und David Beckham macht schon länger Musik, jetzt bringt er sogar seine erste Single raus.

1/2 Cruz Beckhams Freundin Jackie Apostel teilte auf Instagram, wie stolz sie auf ihren Freund ist. Foto: imago/i Images

Darum gehts Cruz Beckham veröffentlicht eine Doppelsingle mit Indie-Rock-Einflüssen

Branchenkenner loben seine überzeugende Stimme und sein Gitarrenspiel

Live-Premiere vor 100 Gästen in der legendären «George Tavern» in East London Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Cruz Beckham, der jüngste Sohn von Victoria und David Beckham, tritt nun endgültig in die musikalischen Fussstapfen seiner Mutter. Nachdem er bereits 2016 im Alter von elf Jahren mit dem Weihnachtslied «If Every Day Was Christmas» auf sich aufmerksam gemacht und seither kleinere Musikprojekte in den sozialen Medien geteilt hatte, veröffentlichte der 20-Jährige jetzt am 24. Oktober 2025 um Mitternacht seine neue Doppelsingle: «Optics» und «Lick The Toad».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die neuen Tracks haben nichts mehr mit Weihnachtsstimmung zu tun und schlagen eine klare Richtung ein: Branchenkenner loben gemäss «The Standard» Cruzs überzeugende Stimme und sein Gitarrenspiel und bezeichnen seinen Stil als «eingängigen Indie-Landfill» mit deutlichen Einflüssen britischer Indie-Bands wie Oasis.

Fan Reaktionen

Seine Live-Premiere feierte Cruz bereits am 14. Oktober: Völlig überraschend trat er mit seiner Band vor rund 100 Gästen im legendären George Tavern in East London auf und präsentierte die damals noch unveröffentlichten Songs. Unter den Zuschauern befand sich auch seine Freundin Jackie Apostel, die ein emotionales Foto des Konzerts auf Instagram teilte.

Die Reaktionen seiner Follower auf Instagram sind überwiegend positiv. Viele Fans loben seine Authentizität und sein Können. Kommentare wie «Authentisch. Echt. Einzigartig. Alte Schule. Gut gemacht, Junge» oder «Hat sein Instrument gelernt und jahrelang geübt, um gut zu werden. Klingt super» zeugen von Anerkennung. Während einzelne kritische Stimmen seine Bekanntheit hinterfragen, unterstützt die Mehrheit ihn begeistert. Ein Fan scherzte abschliessend: «Cruz Beckham hat definitiv das Gesangs-Gen von seiner Mutter geerbt, aber wer weiss, sein nächster Song ist vielleicht ein Duett mit seinem Vater.»