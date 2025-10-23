Seit Jahrzehnten stehen sie im Raum: Gerüchte über David Beckhams Affäre mit Model Rebecca Loos. Im «Call Her Daddy»-Podcast muss sich Victoria Beckham nun dazu äussern. Und macht klar: Sie und David haben noch alles durchgestanden.

Victoria Beckham spricht über Spekulationen zu ihrer Ehe mit David

Rebecca Loos fordert Klarstellung zu angeblicher Affäre mit David Beckham

26 Jahre hält die Ehe zwischen David (50) und Victoria Beckham (51) mittlerweile schon – trotz all der Kritiker, die immer wieder daran zweifelten, dass sie bestehen würde. Und das nicht ohne Grund: Zahlreiche X, Y, und Z haben die Beziehung der beiden immer wieder zerrüttet. Seit Jahren stehen zudem Spekulationen über David Beckhams Untreue im Raum: Er soll seine Frau 2004 mit seiner damaligen Assistentin, dem niederländischen Model Rebecca Loos (48) betrogen haben.

Die Affären-Vorwürfe waren bereits im Oktober 2023 Thema in David Beckhams eigener Netflix-Dokumentation «Beckham» geworden. Damals sprach der ehemalige Fussballstar über die Berichte rund um eine angebliche Affäre mit seiner ehemaligen Assistentin Rebecca Loos im Jahr 2004.

Zu den früheren Spekulationen hat sich das Ex-«Spice Girl» nun im Podcast «Call Her Daddy» geäussert, wenn auch nur vage. Die Moderatorin fragte die Designerin direkt: «Sie haben während Ihrer gesamten Karriere mit Spekulationen über Ihre Ehe zu kämpfen gehabt. Ich weiss, David hat das in der Dokumentation angesprochen. Können Sie nur erklären, wie Sie und David damit umgegangen sind?»

Seit 26 Jahren gegen alle Widerstände

Auf die Frage erwiderte Victoria Beckham: «Wissen Sie... wir hatten so viel, mit dem wir konfrontiert wurden. Und wir haben darüber gesprochen, weil wir kürzlich unseren 26. Hochzeitstag gefeiert haben. Und übrigens, die Leute sagten, es würde nicht funktionieren.» Die 51-Jährige betonte: «26 Jahre. Und wir waren immer einfach füreinander da und haben den verdammten Sturm durchgestanden.»

Obwohl sie die Gerüchte über Beckhams Verhältnis mit Loos nicht direkt bestätigte, konnte Victoria Beckham deutlich machen: Zwischen sie und ihren Mann passt nach all den Jahren kein Blatt Papier. Im Interview wechselt sie dann trotzdem abrupt das Thema.

Rebecca Loos hält an der Affäre mit Beckham fest

Rebecca Loos hatte ihre Unzufriedenheit mit Davids Umgang mit dem Skandal zum Ausdruck gebracht. Gegenüber der «Mail on Sunday» erklärte sie: «Ja, die Geschichten waren schrecklich, aber sie sind wahr. Er spricht in der Dokumentation davon, dass dies letztendlich sein Privatleben ist, und schliesst es ab.» Sie kritisierte: «Ich denke, es ist eine Sache, sein Privatleben für sich zu behalten. Es ist eine andere Sache, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.»

In Beckhams Netflix-Serie werden weder der Name «Loos» noch das Wort «Affäre» erwähnt. Er sprach stattdessen über seine Ehefrau und sagte: «Victoria ist alles für mich, sie verletzt zu sehen, war unglaublich schwierig.»